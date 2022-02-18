الجمعة 18 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث سير بدمياط

إسعاف
إسعاف

لقي شابان مصرعيهما، وأصيب آخر في حادث تصادم بين سيارة ملاكى، ودراجة نارية، مساء اليوم الجمعة، بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

وصدم سائق السيارة الملاكى ويدعى السيد تقى الدين دراجة نارية كان يستقلها شخصان، توفيا في الحال، وأصيب قائد السيارة وتم نقله إلى المستشفى للعلاج. 

وانتقلت قوة من مركز كفر سعد إلى موقع الحادث، لمعاينة الموقع والتعرف على أسباب وملابسات الواقعة والتعرف على هوية مستقلى الدراجة البخارية، حيث تم نقلها إلى مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة.

جارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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