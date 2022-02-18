من هو حسام إمام مرشح «تنسيقية الأحزاب» بانتخابات نقابة المهندسين؟

يخوض المهندس حسام الدين إمام، ضمن خمسة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انتخابات النقابة العامة للمهندسين " شعبة كهرباء فوق السن".

يعمل «إمام» كمهندس بشركة اورانج، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين عام التنظيم بحزب إرادة جيل.

اهتم بالعمل التطوعي فشارك بالعديد من أنشطة المجتمع المدني ومؤتمرات الشباب ومنتديات شباب العالم، كما ساهم في عدة ملفات من أجل خدمة المواطن.

يُذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تشارك بخمسة من أعضائها في مارثون انتخابات النقابة العامة للمهندسين المزمع إجرائها الأيام القادمة، ضمن قائمة "مهندسون في حب مصر"، وهم المهندس حسن ضوة، على مقعد شعبة ميكانيكا، فوق السن، والمهندس طاهر أبو زيد، على مقعد شعبة ميكانيكا، تحت السن، والمهندسة هلا عبادة على مقعد شعبة كهرباء، تحت السن، والمهندس حسام الدين إمام، على مقعد شعبة كهرباء، فوق السن، كما ينافس المهندس حسام الدين عطفت، على مقعد شعبة كيمياء ونووي، فوق السن.

ويسعى الأعضاء المرشحون من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى تقديم نموذج جديد بفكر مختلف وبرنامج يهدف إلي الإخلاص والتفاني والعمل على رفعة الوطن.