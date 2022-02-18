إيطاليا: أى عقوبات محتملة على روسيا يجب ألا تشمل واردات الطاقة

قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخبره، في اتصال هاتفي مؤخرًا، بأن موسكو مستعدة لزيادة إمدادات الغاز إلى إيطاليا إذا لزم الأمر.

وأضاف «دراجي»، في تصريحات صحفية، أن أي عقوبات محتملة يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا يجب ألا تشمل واردات الطاقة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات أخرى مختلفة إذا مضت روسيا قدمًا في غزو أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن روما استجابت "بشكل إيجابي لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموجهة لرئيس الوزراء ماريو دراجي، لزيارة موسكو ونقوم بتنسيق موعد لعقد لقاء في أقرب وقت ممكن".

وصرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في بداية لقائه بنظيره الروسي سيرجي لافروف بموسكو، اليوم، بأن إيطاليا في طليعة الملتزمين على الدوام بحل دبلوماسي بشأن التوترات على الحدود الشرقية لأوكرانيا، لذلك يمكن الاعتماد عليها للتوصل لهذا الحل.