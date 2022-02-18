الجمعة 18 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون البرلمانى مع الجانب الأوروبى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، على هامش زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس هنأ "ميتسولا" على توليها منصبها الجديد، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون البرلماني مع الجانب الأوروبي، في ضوء أهمية العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين، أخذًا في الاعتبار تشابك المصالح وتصاعد التحديات المشتركة، خاصةً ظاهرة الإرهاب وخطاب الكراهية، فضلًا عن التحديات المرتبطة بجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

من جانبها، أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي على تقديرها للعلاقات المتميزة التي تربط بين الجانبين، وحرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز الشراكة مع مصر في مختلف المجالات، خاصةً على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية، وكذا دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، والتي تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، فضلًا عن التشاور المستمر بشأن أهم القضايا الإقليمية في الإطار الأورومتوسطي.

 

May be an image of 2 people, people sitting and people standing

 


 

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

موعد عرض حلقة محمد صلاح فى برنامج «صاحبة السعادة»

الأمن يكشف حقيقة فيديو توقف سائق قطار أمام أحد المزلقانات بقنا

وفاة الكاتب الصحفى الكبير جلال دويدار

«برودة وأمطار».. تفاصيل طقس السبت ودرجات الحرارة المتوقعة

بعد التعادل مع الهلال السودانى.. موعد مباراة الأهلى القادمة وترتيب المجموعة

شاهد| شباب يصفعون رجلًا لتصوير فيديو عبر «تيك توك» فى الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

سارة شريف

المناورة بين الغرب وروسيا

سمر عادل

مصر فى بروكسل.. تصحيح مسار للعلاقات

ماجد حبته

قمة إفريقية أوروبية مختلفة

بسنت حسن

القمنى وأوان الفرز

حسين دعسة

وأنت تحت شبح الحرب.. لا تغني بصوتٍ عال

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

محمد عبدالعزيز

ميار جرادات.. بنت من البنات

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

كيف فشلت «قبة إسرائيل الحديدية» فى اعتراض طائرة لبنانية لمدة 20 دقيقة؟

الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان

فلسطين تندد برفض إسرائيل التعاون مع لجنة تحقيق دولية