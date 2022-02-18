الجمعة 18 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين يوجه بإيواء لاجئى «دونباس» ومساعدتهم ماليًا

بوتين
بوتين

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزارة الطوارئ الروسية بسرعة تهيئة ظروف إيواء اللاجئين، الذين تم إجلاؤهم من إقليم «دونباس».

وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم: «لقد تحدث الرئيس بوتين هاتفيا مع القائم بأعمال وزير الطوارئ ألكسندر تشوبريان، وأعطى تعليماته بسرعة السفر إلى إقليم روستوف بجنوب روسيا، لتنظيم أعمال تهيئة ظروف إيواء اللاجئين من (دونباس)، وتوفير كل ما يلزمهم، بما في ذلك المساعدات الطبية».

وأضاف «بيسكوف» أن الرئيس بوتين وجه أيضًا الحكومة الروسية بصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (حوالي 130 دولارًا) لكل لاجئ قادم من «دونباس إلى روستوف».

يُذكر أن ممثلي الانفصاليين في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد أعلنوا- في وقت سابق اليوم- أنهم شرعوا في نقل النساء والأطفال والشيوخ من هذه الجمهورية إلى داخل روسيا، تحسبًا لهجوم من قبل الجيش الأوكراني.

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

موعد عرض حلقة محمد صلاح فى برنامج «صاحبة السعادة»

الأمن يكشف حقيقة فيديو توقف سائق قطار أمام أحد المزلقانات بقنا

وفاة الكاتب الصحفى الكبير جلال دويدار

«برودة وأمطار».. تفاصيل طقس السبت ودرجات الحرارة المتوقعة

بعد التعادل مع الهلال السودانى.. موعد مباراة الأهلى القادمة وترتيب المجموعة

شاهد| شباب يصفعون رجلًا لتصوير فيديو عبر «تيك توك» فى الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

سارة شريف

المناورة بين الغرب وروسيا

سمر عادل

مصر فى بروكسل.. تصحيح مسار للعلاقات

ماجد حبته

قمة إفريقية أوروبية مختلفة

بسنت حسن

القمنى وأوان الفرز

حسين دعسة

وأنت تحت شبح الحرب.. لا تغني بصوتٍ عال

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

محمد عبدالعزيز

ميار جرادات.. بنت من البنات

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

كيف فشلت «قبة إسرائيل الحديدية» فى اعتراض طائرة لبنانية لمدة 20 دقيقة؟

الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان

فلسطين تندد برفض إسرائيل التعاون مع لجنة تحقيق دولية