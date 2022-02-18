تصل لـ3000 ريال.. أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالسعودية

طرحت اليوم الجمعة، تذاكر حفل النجم عمرو دياب والمقرر إقامته يوم 24 فبراير الجاري على خشبة مسرح أبوبكر سالم بالرياض في المملكة العربية السعودية.

وطرحت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب التذاكر للجمهور على 5 فئات وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

الفئة الأولى بمبلغ 3000 ريال سعودي.

الفئة الثانية بمبلغ 1725 ريالًا سعوديًا.

الفئة الثالثة بمبلغ 575 ريالًا سعوديًا.

الفئة الرابعة بمبلغ 300 ريال سعودي.

الفئة الخامسة والأخيرة بمبلغ 300 ريال سعودي.

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أعماله الغنائية القديمة والجديدة ومنها: "أنت الحظ، وخلي الحجر ينطق، وكتر من قربك، ويا أنا يا لأ، وببتدي من الزيرو، ورايقة، وتملي معاك، ووحشتيني، وبرج الحوت، وزي ما أنتي، وفاكر لما، وغيرها من الأغنيات".

الجدير بالذكر، أن عمرو دياب قد أحيا حفلًا غنائيًا يوم الجمعة الماضية على خشبة المسرح المكشوف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية في القاهرة الجديدة وسط حضور الآلاف من عشاقه، وقدم الهضبة عمرو دياب باقة كبيرة ومتنوعة من أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور.

آخر أعمال عمرو دياب الغنائية

وطرح عمرو دياب الأيام الماضية أحدث أعماله الغنائية بعنوان "خلى الحجر ينطق"، ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "عيشني" وتخطت الأغنية مليونًا و200 ألف نسبة مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتعاون الهضبة في أغنية «خلى الحجز ينطق» مع كل من الشاعر أيمن بهجت قمر، والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقي توما، ومهندس الصوت أمير محروس.

كلمات أغنية “خلى الحجز ينطق”

أول مرة بيحصل بينا سلام

أول مرة بيدور بينا كلام

ربنا يستر نخرج منها سلام

خلى الحجر ينطق

خلانى أحس من تانى

خلى الحجر ينطق

خلانى فى حالة استسلام

اللي بيتحكي عنه غير اللي اتشاف

ده اللي جماله في القرب أتاريه أضعاف

راضي إن شالله يقولي بحبك حاف

خلى الحجر ينطق

خلانى أحس من تانى

خلى الحجر ينطق

خلانى فى حالة استسلام

اللي بيتحكي عنه غير اللي اتشاف.