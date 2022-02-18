«هاريس» تبحث مع قادة دول البلطيق فرض عقوبات مالية على روسيا

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا ديفي هاريس، اليوم، إنها بحثت مع قادة دول البلطيق فرض عقوبات مالية على روسيا لو غزت أوكرانيا.

وأكدت في تصريحات صحفية، أنه لن يتم التهاون مع روسيا حال قررت غزو أوكرانيا، مشيرة إلى أن إجلاء المدنيين من المناطق الانفصالية بأوكرانيا "مناورة روسية مثيرة للسخرية" من جانب روسيا، على حد قولها.



وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام، اليوم، بحدوث انفجار ضخم بمدينة دونيتسك قرب مقر الحكومة التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق أوكرانيا.



ومن جهته طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتوفير ملاذات في "دونباس" للفارين من شرق أوكرانيا.



كما طالب الرئيس الروسي، من وزير الطوارئ بالتوجه إلى منطقة روستوف الحدودية مع أوكرانيا.