السبت 19 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«من عدم الاستحمام لمنع الحمل».. خرافات خاطئة عن فترة الحيض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قديمًا كان الحديث عن فترة الحيض عند النساء يعتبر من المحرمات، حيث لا يتم تناول هذا الموضوع بشكل علني، الأمر الذي أدى إلى ظهور العديد من الأساطير والمفاهيم الخاطئة.

فيما يلي أربع خرافات ومفاهيم خاطئة شائعة حول فترة الحيض وفقًا لما ذكره موقع«Health One» الطبي.

يجب أن تستمر دورتك الشهرية أسبوعًا واحدًا كل شهر:

أكد الأطباء، أن هذا ليس صحيحا، حتى لو كنتِ شخصًا دقيقًا في المواعيد، فهذا لا يعني أن دورتك الشهرية ستكون في موعدها، وذلك بسبب التغيرات التي تحدث بالجسم، فبالنسبة لمعظم النساء، تستغرق الدورة الشهرية حوالي خمسة أيام وتحدث كل أربعة إلى خمسة أسابيع، وتختلف من سيدة لأخرى.

 

لا يمكنك الحمل خلال دورتك الشهرية:

نوه الخبراء، أنها خرافة وليست لها أساس علمي، هذه خرافة، حيث أكد الأطباء، إن فرصك في الحمل أثناء دورتك الشهرية ضئيلة لكن ليست مستحيلة.

 

كما يعتقد الكثير من الناس أنه بمجرد أن يتخلص الجسم من بطانة الرحم، يصبح من المستحيل الحمل، على الرغم من أن هذا صحيح من الناحية الفنية، ولكن يمكن للحيوانات المنوية أن تعيش في جسمك لمدة تصل إلى خمسة أيام، لذلك إذا مارست الجماع ثم جاءت الدورة الشهرية في اليوم التالي، فقد تظل الحيوانات المنوية على قيد الحياة للأيام الأربعة القادمة داخل جسمك.

 

لا يجب أن تستحم أثناء الدورة الشهرية:

يعتقد بعض الناس أن الاستحمام أثناء الدورة الشهرية غير آمن لأن الماء الساخن يمكن أن يمنعك من النزيف، والذي يمكن أن يكون له آثار ضارة، وهذا غير صحيح إلى حد كبير وهو أحد أكثر الخرافات شيوعًا حول الدورة الشهرية، حيث يمكن أن يساعد الماء الساخن في تحفيز تدفق الدم، مما يساعد في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية ويجعلك تشعرين بتحسن. 

 

يجب تجنب الأنشطة البدنية في دورتك الشهرية:

توقف عن استخدام دورتك الشهرية سببًا لعدم ممارسة التمارين الرياضية، حيث يمكن أن يساعد النشاط البدني في الواقع في تخفيف الأعراض المصاحبة للحيض، كما يمكن أن يساعدك على التركيز بسهولة أكبر والشعور بالحيوية.

الحمل الدورة الشهرية الحيوانات المنوية فترة الحيض خرافات الدورة الشهرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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