الجمعة 18 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«المنفي» يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي نتائج القمة الإفريقية والعلاقات المشتركة

المنفي
المنفي

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم، في العاصمة البلجيكية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، نتائج القمة الإفريقية الأوروبية، والعلاقات الليبية - الأوروبية.
وتم خلال اللقاء الذي عقد على هامش القمة السادسة الإفريقية - الأوروبية - بحسب وكالة الأنباء الليبية - تدارس آفاق التعاون المشترك الليبي - الأوروبي، وما يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات لدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، كما تم مناقشة سُبل حلحلة الأزمة الليبية، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.
ودعا رئيس المجلس الرئاسي الاتحاد الأوروبي للتعاون في ملف الهجرة غير الشرعية، التي تستنزف موارد ليبيا أمنيا واقتصاديا قبل أوروبا، وأكد ضرورة العمل المشترك لتأمين الحدود البحرية مع الاتحاد الأوروبي، كما شدد على ضرورة مراعاة أوضاع المهاجرين، وضمان احترام القوانين الدولية لحقوق الإنسان.

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