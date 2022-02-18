الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الأوروبية: تخصيص استثمارات بـ150 مليار يورو للمشروعات الخضراء بإفريقيا

أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن القمة الإفريقية الأوروبية كانت مثمرة وإيجابية نحو شراكة أكبر مع القارة السمراء، مشيرة إلى أنه تم تخصيص استثمارات بقيمة 150 مليار يورو في القارة الإفريقية لصالح المشروعات الخضراء.
وأوضحت دير لاين، في كلمتها خلال الجلسة الختامية للدورة السادسة لقمة الاتحادين الإفريقي والأوروبي لليوم الثاني، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الاتحاد الأوروبي سيدعم الدول الإفريقية بحوالي 450 مليون جرعة إضافية من اللقاح بحلول الصيف، مؤكدة الاتحاد على النهوض بقدرة إفريقيا على تصنيع اللقاحات على أساس تكنولوجيا (أم أر ان ايه) في مختلف أرجاء القارة.
وأضافت أنه تمت مناقشة مجال النقل وضرورة ربط أرجاء القارة ببعضها لتفعيل منطقة التبادل الحر القارية، كما تمت مناقشة مجالات الزراعة المستدامة والرعاية الصحية وتوفير الأدوية واللقاحات، وهي أولويتنا لتقديم الخدمات.
وأشارت إلى ضرورة تعزيز الشراكة الإفريقية الأوروبية للنهوض بمستوى مكافحة ظاهرة التغير المناخي، مشددة على ضرورة عمل شركات خضراء مع مختلف الدول الإفريقية وتوفير فرص عمل للشباب.
ولفتت دير لاين إلى أن التحول للطاقة النظيفة سيتطلب مراحل عمل كثيرة في أفريقيا وأوروبا، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يعتزم القيام بهذه العملية الانتقالية، والتطلع إلى اللقاء المرتقب في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الـ 27، الذي سيقعد في مصر خلال هذا العام.

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