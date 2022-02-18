الجمعة 18 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة طفل سقط فى إحدى ترع البحيرة

جثة طفل
جثة طفل

انتشلت قوات الانقاذ النهري جثة طفل لقى مصرعه غرقا فى مياه إحدى ترع مركز أبو حمص بالبحيرة ونقلها للمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة أبو حمص يفيد بمصرع طفل غرقا فى مياه إحدى ترع على الفور دفع وقوات الانقاذ النهري لسرعة انتشال الجثمان,

وبالفحص تبين وصول محمد خ.ال 4 سنوات ومقيم قرية النخلة البحرية دائرة المركز جثة هامدة ادعاء اسفكسيا الغرق، وكشفت التحريات أنه أثناء قيام المجنى عليه باللهو أمام المنزل زلت قدمه وسقط بمياه الترعة مما تسبب في وفاته على الفور.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

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وائل لطفي

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