«جمهورية جديدة».. مستفيدو «حياة كريمة» فى القليوبية: نقلت كل خدمات المدن إلى القرى

نجحت مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى تحقيق العديد من الإنجازات فى قرى شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وعددها ٣٦ قرية و١٤٨ تابعًا.

وتضمنت جهود المبادرة فى هذه القرى: تطوير البنية التحتية مثل شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز والإنترنت، فضلًا عن رفع كفاءة المدارس ومراكز الشباب، وإنشاء مجمعات للخدمات الحكومية.

«الدستور» التقت مجموعة من المسئولين عن المبادرة وأهالى شبين القناطر، لمعرفة التغيرات التى طرأت على هذه القرى، بعد المشروعات الضخمة التى نفذتها «حياة كريمة».

وأشاد الأهالى بجهود «حياة كريمة»، وبتعاون جميع الجهات لتحقيق مصلحة المواطن، موجهين الشكر للرئيس السيسى، الذى يبذل كل الجهود الممكنة كى يعيش كل مواطن حياة كريمة.

المحافظ: العمل على مدار 24 ساعة حرصًا على سرعة التنفيذ.. وحل أى مشكلة على الأرض فورًا

شدد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على أن المحافظة تولى اهتمامًا بالغًا بتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى القرى المستهدفة، لتحسين الظروف المعيشية، من خلال خطة عمل متكاملة تضمن تعاون جميع الجهات لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفية، أن المحافظة تسابق الزمن للانتهاء من مشروعات المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى، من أجل توفير حياة أفضل لأهالينا فى القرى المستهدفة.

واجتمع محافظ القليوبية مع عدد من القيادات التنفيذية فى المحافظة، لبحث زيادة معدلات التنفيذ، والانتهاء من المرافق الأساسية فى عدد من قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

واستهدف الاجتماع رصد مستجدات «حياة كريمة» فى القليوبية، ومناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات المدرجة ضمنها فى مركز ومدينة شبين القناطر، مع استعراض نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات، ومراجعة مدى توافق الأعمال مع الجدول الزمنى.

وقال «الهجان» إن المحافظة تعمل على مدار ٢٤ ساعة لتنفيذ مشروعات «حياة كريمة» فى القرى المستهدفة، وسط بذل جهود كبيرة من قبل جميع الجهات المشاركة، وبالتعاون والتنسيق مع جميع أجهزة المحافظة.

وأشاد باستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة، وحل أى مشكلة تطرأ على أرض الواقع فورًا، مشددًا على أن المبادرة الرئاسية ستحدث تغييرًا جوهريًا فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.

ويستهدف المشروع القومى لتطوير الريف المصرى إحداث تطوير شامل لكل قطاعات المرافق والخدمات فى القرى المدرجة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإقامة مشروعات خدمية وتنموية.

حضر الاجتماع الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبا المحافظ، واللواء هشام خشبة، السكرتير العام، والمهندس على يوسف أبوعقيل، السكرتير العام المساعد، ووفد من مجلس الوزراء وممثلو مؤسسة «حياة كريمة» وجهاز تعمير القاهرة الكبرى.

عادل محمود: الأحلام تحققت فى غمضة عين

قال عادل محمود، مدرس من أهالى شبين القناطر، إن مبادرة «حياة كريمة» أنقذت الأهالى من الفقر والجهل والمرض، وعكست الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهالى الريف، وسعيه لتحقيق مصالحهم واحتياجاتهم.

وأضاف «محمود»: «الرئيس السيسى تحدى كل الظروف، وأصر على وضع خطة توفر حياة كريمة للمصريين، خاصة أهالى الريف، حتى تصبح القرى مثل المدن، تضم جميع الخدمات، وتتمتع ببنية تحتية متطورة».

وواصل: «المبادرة الرئاسية حققت العدالة الاجتماعية، والتفتت إلى ٣٦ قرية و١٤٨ تابعًا، كان أهلها يعيشون فى معاناة منذ سنوات طويلة، لتحقق أحلامهم فى غمضة عين».

وأوضح أن جهود المبادرة تضمنت تطوير البنية التحتية، وتنفيذ مشروعات خدمية فى مجالات الصحة والتعليم والشباب والرياضة.

السيد مصطفى: الوحدات الصحية مجهزة بكل الاحتياجات

كشف السيد مصطفى، «ترزى»، من أهالى قرية «الأحراز» فى شبين القناطر، عن أن قريته عانت الإهمال لسنوات طويلة، وواجه أهلها العديد من المشكلات، أولها مياه الشرب والصرف الصحى، فضلًا عن عدم قدرة المنشآت الصحية على تقديم الخدمات اللائقة للأهالى، وتدهور أحوال المدارس، حتى جاءت المبادرة الرئاسية وحلت كل تلك الأزمات.

وأضاف «مصطفى»: «الآن لن يضطر الأطفال إلى الذهاب إلى مدارس بعيدة، وشعر أهالى القرى لأول مرة بأنهم لا يحتاجون الذهاب إلى المدن للحصول على خدمات»، معتبرًا أن «أهالى القرية اطمأنوا بمجرد علمهم بإدراجها ضمن المبادرة الرئاسية، لتأكدهم من أن الدولة ستغير حياة سكان الريف للأفضل».

وتابع: «الأهالى كانوا يضطرون فى الماضى إلى السفر بالمرضى إلى مستشفى شبين القناطر، لأن الوحدات الصحية كانت غير قادرة على تقديم الخدمات الطبية، لكن الآن الوحدات الصحية مجهزة وقادرة على إنقاذ الحالات المرضية، وكل هذا بفضل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى طورت وحدة طب الأسرة، بجانب خدمات المبادرات الرئاسية (١٠٠ مليون صحة)، والقوافل الطبية».

خدمات شاملة تحديث شبكات الصرف ومكاتب البريد والمدارس.. وتوصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل

تشهد قرى شبين القناطر حاليًا تنفيذ عدد من محطات ووصلات الصرف الصحى، وعلى رأسها قرية «عرب الشعار»، التابعة للوحدة المحلية فى «الجعافرة»، وسط توجيهات من المسئولين بتذليل جميع العقبات أمام التنفيذ.

وتنفذ الأجهزة التنفيذية والمسئولة عن «حياة كريمة» شبكات للصرف الصحى فى قريتى «المريج» و«كفر سندوة»، ضمن خطة شاملة للقضاء على الأضرار البيئية والصحية لأنظمة الصرف البدائية.

كما يتم تنفيذ وصلات صرف صحى منزلية فى قرية «الشوبك»، وتم توزيع فرق العمل على أكثر من موقع، منها طريقا «السكة الحديد» و«المقابر».

وإلى جانب هذه المشروعات، يتم حاليًا رفع كفاءة مكتب بريد قرية «طحوريا»، وتطوير مكتب البريد فى قرية «الجعافرة»، مع تقديم جميع التسهيلات لإتمام عملية التطوير، وذلك حتى لا يضطر المواطنون للذهاب إلى مكاتب بريد بعيدة عن قراهم.

من جهته، قال خالد العرفى، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، إن «حياة كريمة» غيرت شكل الحياة للأفضل، خاصة فى قريتى «كفر شبين» و«القشيش»، عبر جهود تطوير شاملة، تضمنت تطوير شبكات الصرف الصحى، وتوسعات مدرسة «القشيش الإعدادية»، وأعمال توصيل الغاز الطبيعى ضمن مبادرة «سكن كريم».

وأضاف «العرفى»، فى تصريحات صحفية، أنه يتابع عمليات التطوير لضمان سرعة التنفيذ، مع توجيه تعليمات بتقديم جميع التسهيلات للقائمين على تنفيذ المشروعات فى نطاق الوحدة المحلية لقرية «القشيش».

وكشف فادى سالم، منسق «حياة كريمة» فى محافظة القليوبية، عن أن المبادرة الرئاسية تعمل حاليًا فى نطاق مدينة شبين القناطر والقرى والوحدات المحلية التابعة.

وأوضح أن الجهود تتضمن استكمال مشروعات المياه والصرف الصحى والغاز والكهرباء والصحة، والتعليم والأبنية التعليمية، وجميع الأنشطة الرياضية والثقافية والخدمات التى يحتاج إليها المواطن البسيط، ليعيش حياة آدمية كريمة، فى إطار مبادرة الرئيس السيسى «حياة كريمة».

وأضاف «سالم»: «المبادرة الرئاسية تستهدف رفع كفاءة وقدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع والعزب من كل الجوانب، لتغيير واقع الحياة لأهل تلك القرى إلى الأفضل».

وأوضح أن المبادرة تتضمن إحلال وتجديد الشبكات المتهالكة للمياه والصرف الصحى وجميع القطاعات المختلفة، وفق جدول زمنى محدد، حتى ينعم كل مواطن داخل قرى مركز شبين القناطر بتحسين جودة الحياة، والارتقاء بمستوى الخدمات والأوضاع المعيشية، لافتًا إلى أن المبادرة بدأت عملها فى قرية «الأحراز»، التى يتبعها «تل بنى تميم» و«كفر سليمان»، إضافة إلى ٩ عزب أخرى.

واختتم بقوله: «تم تشغيل نسبة كبيرة من مشروعات المبادرة، لتحسين جودة حياة المواطنين بها، وجارٍ الانتهاء من باقى المشروعات، وسط وجود ١٦٠ ألف مستفيد».

على منتصر: تركيب «إنترلوك».. وتطوير «الإسعاف»

ذكر على منتصر عبدالرحمن، طبيب بيطرى، أن المبادرة الرئاسية رصفت الطرق، وركبت بلاط «الإنترلوك» فى الشوارع الصغيرة، ما جعل الحياة مختلفة تمامًا، خاصة فى فصل الشتاء، فلم تعد الأمطار تؤذى الناس.

وأضاف «عبدالرحمن»: «كانت الأمطار فى الماضى تغرق الشوارع وتمنع الأطفال من الذهاب للمدارس، وتؤثر على حركة الشراء والبيع والمرور، لكن بفضل مبادرة حياة كريمة أصبحنا نعيش فى قرية راقية، توفر جميع الخدمات».

وكشف عن أن المبادرة الرئاسية عملت على تطوير الوحدات الصحية، وتزويدها بالحضانات والمعامل الحديثة وأجهزة الأشعة وعيادات الأسنان والباطنة وصيدلية، لتصبح الوحدة الصحية قادرة على تقديم نفس الخدمات التى تقدمها المستشفيات.

وواصل: «تم تطوير وحدة الإسعاف أيضًا، وإنشاء نقطة شرطة ووحدة إطفاء وسجل مدنى، إضافة إلى توصيل الصرف الصحى والغاز الطبيعى وتأهيل منازل غير القادرين»، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس السيسى، الذى ينحاز دائمًا إلى أهالى القرى، ويسعى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

سماح عبدالله: تقليل كثافات الفصول

رأت سماح عبدالله، موظفة فى قصر الثقافة بالمحافظة، أن «الرئيس السيسى حقق أحلام أهالى القرى، وأصبحنا نرى الإنجازات تحدث أمامنا، والخدمات تحيط بنا، ولا نجد سببًا للسفر إلى المدن بعد الآن».

وأضافت أن «حياة كريمة» طورت مراكز الشباب والمدارس، ونجحت فى تقليل كثافات الفصول الدراسية، وطورت شبكات الاتصالات، وأنارت جميع الشوارع، وغطت المصارف لمنع التلوث البيئى، ووصلت الغاز الطبيعى، ورصفت الطرق.

وقال سعد متولى، مزارع، إن تغطية وتبطين الترع، وتشجير الطريق، تعد إنجازات كبيرة بالنسبة لأى مزارع، خاصة أنها جهود تقضى على الحشرات والأمراض والروائح الكريهة.