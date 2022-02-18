الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هاني رمزي: «كوكو شانيل» لشريهان مسرحية عالمية

هاني رمزي
هاني رمزي

قال الفنان هاني رمزي إن المسرح يشهد تطور كبير خلال الفترة الحالية، خاصة وأن هناك عروض مسرحية أعادت لخشبة المسرح رونقها بشكل مشرف.

وقال «هاني» لـ«الدستور» إنه هناك بعض المسرحيات التي قدمت مؤخرًا وجدت فيها تطور كبير وعلى مستوى عالمي مثل مسرحية النجمة شريهان «كوكو شانيل» ووصفها پأنها مسرحية عالمية، مشيرا إلى أنه يعتبرها تطور من حيث التكنيك والإضاءة والمزيكا والاستعراضات والأزياء، مما تسبب في حدوث طفرة.

وأضاف أنه يتمنى أن كل المسرحيات تكون على نفس هذا المستوى، ولكن على حسب الموضوع، لافتا إلى أنه لو عرض استعراضي يكون المسرح على قدر كامل من التقنيات الحديثة، أما إذا كان كوميدي فاستخدام التقنيات الحديثة ستكون قليلة بعض الشيء.

وأشار إلى أن المسرح أصبح متطور جدًا بشكل عام وتوفرت الإمكانيات، مؤكدا أن المسرح قادم بقوة وأن الجمهور مشتاق للأعمال المسرحية، خاصة أن الفترة الماضية كانت تمر بفترة حظر بسبب انتشار الوباء فأثر على جودة المسارح، موضحا أن هذا الأمر انتهى وستفتح المسارح أبوبها وتتوفر عدد كبير من الأعمال المسرحية خلال الفترة المقبلة.

أما عن رأيه في الارتجال قال هاني رمزي أنه يرى ان الارتجال فن مهم جدًا، ويدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية منذ الماضي مادة الارتجال مردفا: «كنا بنتعلم الارتجال في المعهد ونفترض أي افتراضية ونرتجل عليها حتى يكون الفنان دائمًا متجدد وذهنه حاضر، ولديه سرعة بديهة لذلك الارتجال مهم ويضيف للفن».

وتابع: «ولكن بالطبع هناك نوعية من الارتجال تحسب بالسلب لأنه مبتذل لكن الارتجال الذي يضيف للعمل نفسه مطلوب جدًا ويجب على كل فنان أن يكون لديه جزأيه مسموحله أن يرتجل فيها بأعمالها الفنية بشكل منظم وغير مبتذل تمامًا».

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