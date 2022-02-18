الجمعة 18 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«في المطعم.. ثقافة الطعام من بطن الحداثة».. كتاب يوثق تاريخ المطعم الأوروبي

في المطعم ثقافة
في المطعم ثقافة الطعام حكايات من بطن الحداثة

 يأتي كتاب "في المطعم .. ثقافة الطعام من بطن الحداثة" للكاتب الأمريكي كريستوف ربات، وترجمة محمد ابوزيد ومراجعة مصطفى السليمان، والصادر عن مشروع كلمة بمركز ابوظبي ، كواحد من أبرز الكتب التي يمكن وصفها بانها تؤرخ لتاريخ المطاعم والطعام وارتباطها الوثيق بالسردية الإبداعية ، وكذا الكتابات التى كان للطعام جزء رئيس في تفاصيلها، يعتمد الكتاب على الأعمال السردية، وكذا الدراسات الأكاديمية التى اخذت من المطعم والطعام  جزء رئيس في بنائها، في إشارة إلى طبيعة المكان وتاريخه، والعلاقات الاجتماعية والسياسية التى شكلت  ذلك التاريخ والذي كان إلى حد ما مفقودا بين الأوراق العديدة بدا من الرسائل الأكاديمية وصولا إلى كتب الطهي .

ولكن يذهب الكتاب إلى ما هو أبعد من فكرة التاريخ والتوثيق أن يرسم عبر كتابة حرة بيلوجرافيا للحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية المرتبطة بالمطعم والطعام، يرصد تاريخ جوع ما بعد الحرب ، ويوثق للنزعة العراقية والطائفية والطبقية  التي انتابت المطاعم في الماضي  مثلا يستشهد بما اشار اليه الكاتب الافرو أمريكي جيمس بالدوين عبر كتابة  ملاحظات ابن البلد "في عام 1942 يوجد هلى الجانب الأخر من نهر هودسون في نيو جيرسي، حيث يعمل في مصنع للأسلحة.. الكثير من زملائه الموجودين هنا من سود وبيض ينحدرون من الولايات الجنوبية ذات الفصل العنصري الصارم، وهكذا يتم إسقاط مدونات الجنوب على نيو جيرسي.

 يذهب المؤلف إلى أن الكاتب الأمريكي  فقد عمله  وتم معاملته بشكل غير لائق ورفض تقديم الطعام له  كون ذو بشرة سمراء.

يذهب الكاتب الأمريكي كريستوف ربات  الى ان الصحفيين الأمريكيين  يكتشفون جيل جديد من المثقفين الفرنسيين "فرنسا ما بعد الحرب "  الذين يقضون أوقاتهم في المقاهي والمطاعم ، احد هؤلاء يراقب جان بول سارتر في مقهى فلورا ، وتحدث إلى نادل المقهى "باسكال "الذي يؤمن بأفكار سارتر.

 يذهب مؤلف الكتاب إلى تطواف ثقافي وحضاري يمزج فيه مختلف ادوات المعرفة  فهو يبدا كتابة حيدثه عن المطعم الأوروبي ، مركزا على كلمة مطعم في الأصل لاتعني أكثر من "أباق الخزف الصيني الصغيرة المزخرفة يتصاعد منها بخار أطعمة يساعد على إعادة الوعى أو الصحة " أما عادة تناول الطعام في المطاعم ، كبديل عن الحانة وغيرا ، فقد انتشرب بعد الثورة الفرنسية ، حين اتى اعضاء الجمعية الوطنية من جميع الأقاليم إلى باريس وذهبوا معا إلى المطاعم لتناول الطعام هناك ، وأهل باريس لم يسعهم سوى تقليدهم ".

 في المطعم الكاتب الذي بلغ عدد صفحاته 270 صفحة ـ يأخذك في رحلة كيف تطورت ثقافة الطبخ والطعام في مناطق جغرافية وحضارات مختلفة، منتجه أذواقا متنوعة بتنوع الظروف . 

في المطعم ثقافة الطعام من بطن الحداث الأمريكي كريستوف ربات ترجمة محمد ابوزيد مشروع كلمة بمركز ابوظبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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