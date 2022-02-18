سنغافورة تسجل 18 ألفًا و94 إصابة بكورونا

سجلت سنغافورة خلال الـ24 ساعة الماضية 18 ألفًا و94 إصابة جديدة و7 حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وذكرت آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة السنغافورية- وفقًا لشبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية اليوم الجمعة- أن من بين الإصابات الجديدة بالفيروس 17 ألفًا و886 حالة عدوى محلية، و208 حالات أخرى واردة إلى البلاد من الخارج.

ولفتت الوزارة إلى أنه حتى اليوم ارتفع إجمالي حالات الإصابة بـ(كوفيد- 19) في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 551 ألفًا و519 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات الناجمة من مضاعفات الإصابة بالمرض في البلاد إلى 937 حالة.

ووصل عدد المصابين بالمرض الذين يتلقون العلاج اللازم بالمستشفيات إلى 1458 مصابًا، بينما يرقد 39 مريضًا في حالة صحية حرجة بوحدات الرعاية المركزة.