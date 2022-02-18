الرئيس التونسى يبحث مع رئيسة البرلمان الأوروبى الوضع فى بلاده

بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد، مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، على هامش مشاركته في الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبي- الإفريقي، المنعقدة ببروكسل، الوضع في بلاده وما يشهده من صعوبات.

وهنأ سعيد- بحسب بيان للرئاسة التونسية، اليوم الجمعة- رئيسة البرلمان الأوروبي بتوليها منصبها الجديد، متطلعا إلى أن يساهم ذلك في تطوير مختلف أوجه الشراكة المثمرة مع الاتحاد الأوروبي.

واستعرض عددًا من التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها والقرارات التي تم الإعلان عنها بشأن الفعاليات الكبرى المقبلة عليها بلاده خلال العام الحالي، مؤكدًا احترامه للقانون وتشبثه بقيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، مشددًا على حاجة بلاده إلى مؤسسات قوية تضطلع بمهامها على أحسن وجه.

وفي ذات السياق، قالت ميتسولا إن العلاقات الأورويية مع تونس ذات أولوية، منوهة بمكانة المرأة والشباب في المجتمع التونسي، معربة عن حرصها على أن يواصل البرلمان الأوروبي تعاونه مع تونس، مشيرة إلى أن البرلمان الأوروبي يتابع الوضع في تونس، ويأمل في أن تتمكن من تجاوز هذا الظرف من أجل تدعيم المكاسب التي تحققت لها وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب التونسي.