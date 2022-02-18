استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بكورونا فى العالم

واصلت الدول حول العالم، تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم.

وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة:

في أوروبا، سجلت السلطات الصحية في رومانيا 15 ألفًا و524 إصابة جديدة بفيروس كورونا و135 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و643 ألفًا و614 حالة والوفيات إلى 62 ألفًا و323 حالة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 6298 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و874 ألفًا و134 إصابة، كما سجلت 62 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 14 ألفًا و728 حالة.

وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 ألفًا و405 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و42 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و526 ألفًا و205 حالات، والوفيات إلى 15 ألفًا و771 حالة.

وفي إستونيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6728 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وأربع وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 448 ألفًا و669 حالة والوفيات إلى 2152 حالة.

وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 3771 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 871 ألفًا و913 حالة والوفيات إلى 6152 حالة.

وسجلت بولندا 23 ألفًا و990 إصابة ووفاة 304 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و519 ألفًا و282 مصابًا والوفيات إلى 109 آلاف و509 حالات.

وسجلت سلوفاكيا 17 ألفًا و536 إصابة ووفاة 22 شخصًا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و324 ألفًا و503 مصابين والوفيات إلى 18 ألفًا و201 حالة.

وسجلت بيلاروسيا 8194 إصابة ووفاة 16 شخصًا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 868 ألفًا و78 مصابًا والوفيات إلى 6329 حالة.

فيما سجلت لاتفيا 10 آلاف و285 إصابة بكورونا ووفاة 20 شخصًا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 567 ألفًا و176 مصابًا والوفيات إلى 5093 حالة.

وسجلت مالطا، 79 إصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 70 ألفًا و516 مصابًا ولم تسجل البلاد إي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 594 حالة.

وفي كرواتيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 5 آلاف و164 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و35 ألفًا و632 إصابة مؤكدة، فيما سجلت 50 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 14 ألفًا و729 حالة وفاة.

وسجلت سويسرا، 9780 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و652 ألفًا و931 مصابًا ولم تسجل البلاد أي وفيات ليظل تراكمي الوفيات 13 ألفًا و117 حالة.

وسجلت فنلندا، 4328 إصابة ووفاة 12 حالة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 605 آلاف و46 مصابًا والوفيات إلى 2277 حالة.

وعلى النطاق الأسيوي، في سنغافورة، سجلت البلاد 18 ألفًا و94 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 551 ألفًا و519 مصابًا والوفيات إلى 937 حالة عقب تسجيل 7 حالات وفاة على مدار أمس.

وسجلت اليابان، 95 ألفًا و603 إصابات ووفاة 244 شخصًا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و241 ألفًا و800 مصاب، والوفيات إلى 21 ألفًا و198 حالة.

وفي إيران، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 19 ألفًا و317 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و913 ألفًا و427 إصابة مؤكدة، فيما سجلت 187 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 134 ألفًا و607 حالات وفاة.

وفي فيتنام، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 42 ألفًا و439 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و685 ألفًا و463 إصابة مؤكدة، فيما سجلت 80 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 39 ألفًا و358 حالة وفاة.

وفي أذربيجان، سجلت وزارة الصحة 3817 حالة إصابة جديدة و25 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 768 ألفًا و19 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 9182 حالة.

وفي بروناي، سجلت السلطات الصحية، 2988 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 30 ألفًا و587 إصابة في حين بلغت حصيلة الوفيات 61 حالة عقب تسجيل حالة وفاة واحدة على مدار أمس.

وسجلت تايوان، 67 إصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 19 ألفًا و684 مصابًا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 852 حالة.

وفي أفغانستان، سجلت البلاد 178 إصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 171 ألفًا و857 مصابًا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 7526 حالة.

وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية، 23 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 25 ألفًا و949 حالة وفاة.

وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 414 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 125 ألفًا و201 حالة والوفيات إلى 3015 حالة.

وفي باكستان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 2400 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و33 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و496 ألفًا و693 حالة والوفيات إلى 29 ألفًا و950 حالة.

وفي أمريكا الشمالية، تحديدًا في كوبا، سجلت السلطات الصحية 647 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و64 ألفًا و128 إصابة، كما بلغ إجمالي الوفيات 8484 حالة وفاة عقب تسجيل حالتين وفاة على مدار أمس.

وإفريقيًا، في كينيا، سجلت السلطات الصحية 26 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 322 ألفًا و640 إصابة، كما ظل إجمالي الوفيات متوقفًا عند 5633 حالة.

وفي نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 254 ألفًا و182 حالة والوفيات إلى 3141 حالة.