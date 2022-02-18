الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان يحبط تهريب 700 ألف قرص كبتاجون إلى السعودية

بسام مولوي
بسام مولوي

أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، إحباط عملية تهريب 700 ألف قرص كبتاجون كانت معدة للنقل برا بواسطة شاحنة إلى المملكة العربية السعودية.

ووصف مولوي في تصريح له اليوم، إحباط عملية التهريب بأنه إنجاز جديد ونوعي لشعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، مشيرا إلى أن عملية رصد دقيقة أدت إلى القبض على مواطن لبناني في منطقة البقاع (شرقي بيروت).

وأضاف أن نتيجة التحقيق مع المتهم تبيّن ارتباطه بمواطن آخر مطلوب وهو شقيق أحد المحبوسين للتورط في أكبر عملية تهريب حبوب الكبتاجون إلى الدول العربية.

وأشار مولوي إلى أن القوى الأمنية اللبنانية تمكنت خلال أسبوع من إحباط ثلاث عمليات تهريب للمخدرات، مؤكدا الاستمرار في عمليات مكافحة تهريب المخدرات منعا لتصدير الأذى والشر إلى الأشقاء وحماية المجتمع اللبناني ومجتمعات الدول العربية.

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