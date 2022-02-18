البحث عن قتيلة كفر الشيخ فى ترعة بالبحيرة

يبحث رجال الإنقاذ النهري عن جثة قتيلة كفر الشيخ، في مياه ترعة ناصر بمحافظة البحيرة، بعد اكتشاف سر غيابها طوال فترة دامت حوالي 15 يومًا دون معرفة مكان تواجدها.

كان مركز شرطة البرلس، تلقى بلاغًا من موظف يقيم بمركز البرلس، يفيد بغياب زوجته «ع.ع.ص»، ربة منزل، تقيم بمركز البرلس، عن المنزل في ظروف غامضة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي ترأسه العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، ضم العقيد هيثم عبدالمقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، والمقدم محمد عماد، وكيل الفرع، والرائد عمرو فتح الله، رئيس مباحث مركز شرطة البرلس، لكشف حقيقة البلاغ، والوصول إلى حقيقة الواقعة.

توصلت جهود فريق البحث الجنائي، إلى أن المتغيبة تربطها علاقة بأحد الأشخاص، ويقيم بدائرة بمركز البرلس، وبتاريخ تغيبها كانت على موعد لمقابلته وحدثت بينهما مشادة كلامية، وحاولت تهديده بقطعة سلاح أبيض «سكين»، فما كان منه إلا أن قام باستخلاص «السكين» وقام بطعنها بعدة طعنات متفرقة بالجسم ما أدى لوفاتها.

وكشفت جهود فريق البحث الجنائي عن استعانة المتهم بشقيقته، ونقلا الجثة بسيارته إلى دائرة مركز شرطة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة وإلقائها بمياه ترعة ناصر بالقرب من قطعة أرض يستصلحها ويزرعها هناك.

عقب تقنين الإجراءات واستهدافه ألقي القبض عليه، وشقيقته وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وفق ما أسفرت عنه جهود فريق البحث الجنائي، وأرشد المتهم عن الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها، فيما يجري البحث عن الجثة في مياه ترعة ناصر بناحية مركز النوبارية بمحافظة البحيرة.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.