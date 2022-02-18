الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: الغرب سيفرض عقوبات على روسيا بأى ذريعة وفى كل الأحوال

بوتين
بوتين

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الغرب سيفرض عقوبات جديدة على بلاده في أي حال من الأحوال بأي ذريعة من الذرائع.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم بالكرملين: "سيتم فرض العقوبات في أي حال من الأحوال سواء لو كانت هناك ذريعة ما متعلقة بالتطورات في أوكرانيا أم لا، لأن الهدف هو إبطاء تطور روسيا وبيلاروسيا".

وأضاف أن موسكو ومينسك تتخذان إجراءات مشتركة في قطاعي الائتمان والمال لإزالة وتخفيف عواقب العقوبات غير المشروعة المفروضة من قبل بعض الدول بهدف تعقيد الوضع الاجتماعي والاقتصادي في كلا البلدين.

وأشار إلى أن السلطات الروسية والبيلاروسية عملتا بفعالية في جميع مجالات التكامل في إطار دولة الاتحاد، حيث لوحظ من الجانبين أن المؤسسات الروسية والبيلاروسية ذات الصلة أقامت عملًا تعاونيًا فعالًا في جميع مجالات التكامل بين الدولتين.

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وائل لطفي

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