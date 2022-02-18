الجمعة 18 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق محل جزارة فى الإسكندرية

حريق
حريق

 تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق بمحل جزارة في حى وسط الإسكندرية دون إصابات.

من جانبه أعلن حى وسط الإسكندرية السيطرة على حريق نشب بمدخنة أحد محلات الجزارة بشارع الإسكندراني، وذلك وفقا لتكليفات عزة سعد، رئيس حى وسط وبحضور محمد رأفت، مساعد رئيس الحي، وإدارة المتابعة.

وتم رصد الحريق بمعرفة إدارة المتابعة بالحى، وعلى الفور تم الانتقال للموقع والدفع بسيارتين من قبل إدارة الحماية المدنية، ونجحت فى السيطرة على الحريق وإخماد النيران، بدون خسائر فى الأرواح وجار المتابعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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