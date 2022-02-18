الجمعة 18 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق منزل فى المراغة بسوهاج

حريق منزل
حريق منزل

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق نشب بحوش ملحق لمنزل بدائرة مركز شرطة المراغة شمالى سوهاج، نتج عن الحريق إصابة مالكة الحوش ونفوق 2 رأس ماشية وبعض الطيور واحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل.

كان اللواء محمد عبدالمنعم، شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد نشوب حريق بحوش  دائرة مركز المراغة ووجود مصابة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك المدعوة أسماء ح أ  32 سنة وتقيم دائرة المركز وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق إصابة مالكة الحوش "حروق نارية من الدرجة الثانية بالوجه واليدين والقدمين"، وتم نقلها لمستشفي سوهاج الجامعي وبسؤالها قررت بمضمون ما تقدم ورجحت أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي وأضافت بنفوق "2" رأس ماشية وبعض الطيور واحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفت الشبهة الجنائية.

 تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

موعد عرض حلقة محمد صلاح فى برنامج «صاحبة السعادة»

الأمن يكشف حقيقة فيديو توقف سائق قطار أمام أحد المزلقانات بقنا

بعد التعادل مع الهلال السودانى.. موعد مباراة الأهلى القادمة وترتيب المجموعة

«برودة وأمطار».. تفاصيل طقس السبت ودرجات الحرارة المتوقعة

وفاة الكاتب الصحفى الكبير جلال دويدار

الوضع آمن.. انطلاق الفصل الدراسى الثانى فى المدارس والجامعات والمعاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «٤-4»

سارة شريف

المناورة بين الغرب وروسيا

سمر عادل

مصر فى بروكسل.. تصحيح مسار للعلاقات

ماجد حبته

قمة إفريقية أوروبية مختلفة

بسنت حسن

القمنى وأوان الفرز

حسين دعسة

وأنت تحت شبح الحرب.. لا تغني بصوتٍ عال

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

محمد عبدالعزيز

ميار جرادات.. بنت من البنات

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

كيف فشلت «قبة إسرائيل الحديدية» فى اعتراض طائرة لبنانية لمدة 20 دقيقة؟

الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان

فلسطين تندد برفض إسرائيل التعاون مع لجنة تحقيق دولية