السيطرة على حريق منزل فى المراغة بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق نشب بحوش ملحق لمنزل بدائرة مركز شرطة المراغة شمالى سوهاج، نتج عن الحريق إصابة مالكة الحوش ونفوق 2 رأس ماشية وبعض الطيور واحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل.

كان اللواء محمد عبدالمنعم، شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد نشوب حريق بحوش دائرة مركز المراغة ووجود مصابة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك المدعوة أسماء ح أ 32 سنة وتقيم دائرة المركز وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق إصابة مالكة الحوش "حروق نارية من الدرجة الثانية بالوجه واليدين والقدمين"، وتم نقلها لمستشفي سوهاج الجامعي وبسؤالها قررت بمضمون ما تقدم ورجحت أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي وأضافت بنفوق "2" رأس ماشية وبعض الطيور واحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفت الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.