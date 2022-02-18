الجمعة 18 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: الولايات المتحدة لم تتعامل بشكل جاد مع مطالبنا الأمنية

بوتين
بوتين

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الولايات المتحدة لم تتعامل بشكل جاد مع مطالب بلاده في إطار المحادثات حول ملف الضمانات الأمنية.
وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة بالكرملين: "إنه أطلع نظيره البيلاروسي على سير الاتصالات مع زعماء الدول الغربية حول ملف منح روسيا ضمانات أمنية مسجلة قانونيا وطويلة المدى من قبل الولايات المتحدة و"الناتو"، مشيرا إلى أن أهم الضمانات هي منع التوسع اللاحق لحلف "الناتو" والتخلي عن نشر منظومات ضاربة قرب حدود روسيا، وإعادة القدرات العسكرية والبنية التحتية للحلف في أوروبا إلى الحالة التي كانت عليها عام 1997 وقت توقيع الوثيقة الأساسية المعروفة بــ "روسيا - الناتو".
وأضاف:" لم تتعامل الولايات المتحدة والدول الأعضاء الأخرى في الحلف بجدية وبشكل مناسب مع هذه العناصر المحورية الـثلاثة لمبادرتنا"، موضحا أن بلاده مستعدة للمضي قدما في سبيل المفاوضات، حيث طرحت دول "الناتو" مجموعة أفكار خاصة بالأمن الأوروبي والصواريخ متوسطة وقصيرة المدى والشفافية العسكرية.
وتابع: "نحن مستعدون للمضي قدما في سبيل المفاوضات شريطة أن يتم النظر في كل القضايا كحزمة واحدة دون فصل المقترحات الروسية الأساسية، التي يمثل تطبيقها بالنسبة إلينا ضرورة مطلقة".
وذكر الرئيس الروسي أنه بحث مع نظيره البيلاروسي تعزيز الفضاء الدفاعي الموحد لروسيا وبيلاروس، واتفقا على مواصلة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية بشكل مشترك لضمان أمن البلدين في ظل الأنشطة العسكرية المتصاعدة لدول حلف شمال الأطلسي.
وأضاف الرئيس الروسي:" في هذا السياق أعطينا تقديرا عاليا لتدريبات "الحزم الاتحادي 2022"، التي ستستمر مرحلتها النشطة في بيلاروس حتى 20 فبراير الجاري"، مؤكدا أن هذه التدريبات تحمل طابعا دفاعيا بحتا ولا تهدد أحدا.
وفي ما يتعلق بالوضع الأوكراني، قال الرئيس الروسي: "إن السلطات الأوكرانية تقوض تطبيق اتفاقات مينسك، ونرى اليوم تصعيدا للأوضاع في "دونباس" ولا تزال عملية التسوية معطلة ولا تساعدها المشاورات التي نجريها مع شركائنا، على الرغم من كل جهودنا واتصالاتنا على مستوى المستشارين وزعماء الدول ضمن صيغة النورماندي"، مشيرا إلى أن كييف لا تنفذ اتفاقات مينسك وترفض على وجه الخصوص إجراء حوار مباشر مع دونيتسك ولوجانسك.
وأوضح أنه تجري في أوكرانيا انتهاكات جماعية وممنهجة لحقوق الإنسان مع تسجيل قانون للتمييز بحق السكان الناطقين باللغة الروسية.
وأردف قائلا: "أكدنا مع الرئيس البيلاروسي أن مفتاح إعادة السلام المدني في أوكرانيا وخفض التوتر حول هذا البلد يتمثل في تطبيق اتفاقات مينسك، وكل ما يجب على كييف القيام به هو الجلوس حول طاولة المفاوضات مع ممثلي "دونباس" وتنسيق الإجراءات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية لإنهاء النزاع"، مشددا على أنه كلما حدث ذلك بشكل أسرع كلما سيكون ذلك أفضل.
 

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