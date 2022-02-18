تفاصيل مباحثات رئيس مجلس النواب العراقي ونظيره الجزائري

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد النيابي المرافق له، رئيسَ المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، وذلك على هامش المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي.

وبحث اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية، وسبل تطوير التعاون في جميع المحافل البرلمانية العربية والإسلامية والدولية.



من جهته، عبَّر بوغالي عن رغبة الجزائر بتمتين العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين بمستويات متقدمة من خلال لجنة الإخوة في المجلس الشعبي الوطني الجزائري.

وخلال الفترة الماضية، بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع وزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم، الملفات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.



وأبدى وزير الخارجية العراقي - في بيان أصدره مكتبه الإعلامي، على رغبة العراق في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أن العراق يسعى لتدعيم العلاقات مع الجزائر، بشكل أكثر فاعلية سياسيا، وثقافيا، واقتصاديا.



وقال حسين - خلال لقائه بوزير الخارجية الجزائري على هامش أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه دولة قطر - إن "العراق يعتبر الجزائر من الدول المحورية في المغرب العربي، ولابد من استمرار التنسيق بين البلدين في المجالات المختلفة وبما يخدم المصالح، والقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".



ودعا وزير الخارجية العراقي "المستثمرين من كلا البلدين للعمل معا، وتبادل الخبرات و فتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتوثيق التعاون بما يصب في مصلحة الشعبين."



ووجه الوزير العراقي دعوة رسمية لنظيره الجزائري لزيارة العراق؛ لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.



من جهته، أكد وزير خارجية الجزائر أن "العراق دولة شقيقة والشعبين (العراقي والجزائري) لديهما من المشتركات الكثيرة تاريخيا"، مبينا أن "الجزائر منفتحة على العراق، وعلى استعداد للتعاون في شتى المجالات الثقافية، والاقتصادية، والمجتمعية، والأمنية.

