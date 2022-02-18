رئيس دونيتسك الانفصالية: رئيس أوكرانيا يصدر أمرا للعسكريين قريبا بتنفيذ خطة اجتياح في دونباس

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، دينيس بوشيلين، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيصدر أوامره للعسكريين قريبا بالهجوم على "دونباس" وتنفيذ خطة اجتياح جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.



وقال بوشيلين في مقطع فيديو، بحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية: "إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيصدر أمرا للعسكريين قريبا بالهجوم وتنفيذ خطة اجتياح جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك".



وأضاف: "أن القوات المسلحة للعدو في تشكيلات قتالية جاهزة للاستيلاء على دونباس بالقوة، مؤكدا أن القوات المسلحة لجمهورية دونيتسك الشعبية، بما تملك من خبرة في تنفيذ العمليات العسكرية، باتت في حالة تأهب قتالي دائم وقادرة تماما على حماية المدنيين والبنية التحتية.