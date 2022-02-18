الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تفاصيل اعتقال إرهابيين في بغداد

عمليات بغداد
عمليات بغداد

كشفت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، تفاصيل اعتقال إرهابيين في بغداد.

وأعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم، عن اعتقال إرهابيين اثنين وضبط كدس من المواد المتفجرة.

وقالت القيادة في بيان، إنه وفق معلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، إذ وردت معلومات تفيد بتواجد متهم مطلوب وفق المادة ٤ /١ إرهاب في منطقة “حسينية المعامل” شرقي بغداد قاطع مسؤولية اللواء (٤٢) فرقة المشاة الحادية عشرة على الفور توجهت قوة من اللواء أعلاه وتمكنت من متابعة المتهم وإلقاء القبض عليه”.
وأضافت أن “قوة أخرى من اللواء نفسه وبالاشتراك مع مفرزة من مركز شرطة التهذيب تمكنت من اعتقال متهم مطلوب وفق المادة ٢/٤ إرهاب في أحد قطاعات مدينة الصدر شرقي بغداد”.

وأشارت القيادة إلى “ضبط كدس من المواد المتفجرة احتوى على أربعة صواريخ مضادة للدروع نوع “ماليوتوكا” وثلاثة قنابر هاون مختلفة الاحجام، مخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية، من قبل قطعاتنا الأمنية في اللواء (٢٢) فرقة المشاة في قرية ستة ناحية المشاهدة، فيما واصلت فرقة المشاة السادسة وباشراف قائد الفرقة إجراء التحصينات لأبراج المراقبة الكونكريتية والأعمال الهندسية وكري وتنظيف البزول الموجودة داخل سجن التاجي المركزي بمسافة(١٠٠) متر، وبدورها تؤكد قواتنا البطلة مضيها قدماً بتطهير تلك المناطق من العصابات الإجرامية التي تروم إلحاق الأذى بأبناء شعبنا الكريم وتدمير البنى التحتية”.

وأوضحت أنه تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون العراقي.

الإرهاب القبض بغداد إعتقال جورج كلوني العراق

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