صداقة تاريخية.. كيف تطورت العلاقات بين مصر والسنغال؟

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره السنغالي ماكي سال، على هامش القمة الأوروبية الإفريقية.

وفي سياق ذلك، ترصد "الدستور" في تقريرها تاريخ العلاقات بين مصر والسنغال.

ترتبط مصر والسنغال بعلاقات صداقة تاريخية، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت "بجمهورية السنغال" فور استقلالها، وتم تبادل العلاقات الدبلوماسية معها منذ عام 1960، الأمر الذى جعل العلاقات بين البلدين تتسم بالتميز وأسهم في تعزيزها العلاقة القديمة بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والرئيس سنجور، واستمرارًا لعمق العلاقات بين البلدين أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، انفتاح مصر على أشقائها الأفارقة، وفي مقدمتهم السنغال، وتطلعها لتطوير التعاون معها على جميع الأصعدة، كما تشهد العلاقات بين البلدين تنام مطرد على جميع المستويات وتوافق الرؤى تجاه القضايا الدولية، والتعاون في المحافل الدولية والإقليمية، لا سيما الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي وتجمع الساحل والصحراء، فضلاً عن مبادرة "النيباد" للتنمية في إفريقيا.

وتشارك مصر سنويًا في منتدى "داكار" الدولي حول السلم والأمن في إفريقيا، والذي أطلقه الرئيس السنغالي ماكي سال في 2014.

وتأتي المشاركة المصرية في إطار تدعيم آليات العمل الإفريقي المُشترك لمجابهة التحديات المختلفة التي تواجه القارة الإفريقية، ويبحث المنتدى سبل مكافحة ظاهرة الإرهاب في القارة الإفريقية، وإمكانيات وضع استراتيجيات فاعلة للتصدي لهذه الظاهرة وإرساء السلم في القارة، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بقضايا السلم والأمن في القارة الإفريقية.

كما شاركت مصر في القمة الخامسة عشرة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، التي انعقدت بالعاصمة السنغالية داكار في نوفمبر 2014.

جدير بالذكر أن العلاقات بين مصر والسنغال وطيدة وقوية على المستويات السياسية منها، والاقتصادية والثقافية والسياحية أيضًا، حيث تعد من أهم الدول الإفريقية وأكثرها ارتباطًا بمصر من خلال مواقف تاريخية ثرية.