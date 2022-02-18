رئيس الاتحاد الإفريقى: نسعى لعمل جاد مع الشركاء الأوروبيين لتحقيق المصالح المشتركة

قال رئيس الاتحاد الإفريقي الرئيس السنغالي ماكي سال، إن الدول الإفريقية تسعى لعمل جاد مع الشركاء الأوروبيين لتحقيق المصالح المشتركة والتطور والازدهار للقارة الإفريقية.

وأضاف سال، في أعمال ختام الدورة السادسة للقمة الإفريقية الأوروبية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن القمة شهدت الاتفاق وتحديد مجموعة من الالتزامات ستصب في مصلحة القارة الإفريقية، وعلى رأسها تحقيق التنمية والتطوير وتوطين صناعة اللقاحات.

وأكد سال، الذي وصف الاتفاقيات والتفاهمات بين الجانب الإفريقي والأوروبي بالتاريخية، أنه سيتم حشد كل الموارد المطلوبة للوفاء بما تم الاتفاق عليه.

وأوضح أن الاتحادين اتفقا على اختيار 5 دول (مصر وتونس والسنغال ونيجيريا وجنوب إفريقيا) للاستفادة بتكنولوجيا تصنيع اللقاحات والعمل على توطينها لتكون مركزا للتوزيع داخل القارة بأكملها.

وأشار سال، إلى أنه أيضا تم وضع أسس ومعايير لحماية حقوق الملكية الفكرية في إفريقيا، مؤكدا أنه سيتم التوصل لحلول في أقرب وقت حول هذه القضية.

ورحب رئيس الاتحاد الإفريقي بالمبادرة الأوروبية الساعية لتمويل البنية التحتية في دول إفريقيا، مؤكدا أن هذا سيؤدي في نهاية المطاف لتحقيق تنمية وتطوير داخل القارة الإفريقية.

واختتم الرئيس السنغالي بأن الجانبين عملا على وضع الشباب في صميم اتفاقياتهما نظرا للدور الكبير الذي يلعباه وتأثيره على القارة.