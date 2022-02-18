قوافل الأوقاف تجوب 8 محافظات

نظمت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، ثمان قوافل دعوية لثمان محافظات لأداء خطبة الجمعة بعنوان: “الإسراء والمعراج وآيات الله الكبرى” في إطار اهتمام الوزارة بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع المناطق، ووفاءً بأداء رسالتها في نشر الفكر الوسطي المستنير وتحصين النشء من أي فكر متطرف، وحرصًا منها على تصحيح المفاهيم الخاطئة.

و جاءت القوافل على النحو التالي:

أولًا: مديرية أوقاف البحيرة (وادي النطرون)

م الاسم الوظيفة المسجد

1. الشيخ/ حامد خليفة عيسوي مدير الدعوة مسجد النور

2. الشيخ/ عبدالعزيز مصطفي لبدة إمام وخطيب مسجد الهداية

3. الشيخ/ حسن متولي عبيد إمام وخطيب مسجد التقوى

4. الشيخ/ وائل السعيد غازي إمام وخطيب مسجد الفرقان

5. الشيخ/ إسماعيل إبراهيم عبدالجيد إمام وخطيب مسجد عمر بن الخطاب

6. الشيخ/ إبراهيم عبد الجواد خنيزة إمام وخطيب مسجد عباد الرحمن

7. الشيخ/ وحيد عرابي فواز إمام وخطيب مسجد الغفران

8. الشيخ/ طاهر نعيم عبدالمجيد صبح إمام وخطيب مسجد الفردوس

9. الشيخ/ رضا محمد أبو علي إمام وخطيب مسجد الرحمة

10. الشيخ/ عبد الكريم محمد محمود البرقماني إمام وخطيب مسجد سيد الشهداء

ثانيًا: مديرية أوقاف الشرقية(العاشر من رمضان)

م الاسم الوظيفة المسجد

1. د/ محمد إبراهيم حامد إبراهيم وكيل المديرية مسجد عمر بن الخطاب- مجاورة 14

2. د/ ناصر عبد الأعلى عطية مدير الدعوة مسجد الرحمة –مجاورة 5

3. الشيخ/ فوده السيد فوده مفتش دعوة مسجد العشيرة المحمدية- مجاورة 3

4. الشيخ/ أحمد حسين إبراهيم مفتش دعوة مسجد ابن عدنان -مجاورة 10

5. الشيخ/ محمد علي علي محمد مفتش دعوة مسجد التقوى -مجاورة 8

6. د/ أحمد عامر متولي مفتش دعوة مسجد نور الإيمان- الأردنية

7. الشيخ/ محمد أبو عيش محمد علي مفتش دعوة مسجد طيبة الشباب- مجاورة45

8. الشيخ/ سعيد عبد القادر يوسف جاد إمام وخطيب مسجد السلام -مجاورة 39

9. الشيخ/ محمد إسماعيل محمد أحمد إمام وخطيب مسجد عمر وبن العاص -مجاورة 59

10. الشيخ/ أحمد عبد اللطيف محمد علي إمام وخطيب مسجد المبارك مجاورة-30

ثالثًا: مديرية أوقاف الإسكندرية ( العامرية)

م الاسم الوظيفة المسجد

1. الشيخ / سلامة محمود عبد الرازق نجم مدير المديرية مسجد العاملين – مساكن الناصرية

2. الشيخ / هاشم سعد سعد الفقي مدير عام الدعوة مسجد عبد المنعم راغب ضيف الله

3. الشيخ / وسام علي السيد متولي مدير عام المتابعة مسجد التوحيد – مساكن الناصرية

4. الشيخ / عبد الرازق عبد الله عبد الرازق مدير إدارة مسجد الشرقاوي

5. الشيخ / أحمد إبراهيم أحمد عاشور مدير إدارة مسجد الفاروق – الكينج بحري

6. الشيخ / عبد الله عبد الناصر عبد القادر البشبيشي إمام وخطيب مسجد علي الدين

7. الشيخ / عبد الله عادل الصاوي أحمد بدر إمام وخطيب مسجد التوبة

8. الشيخ / محمد إبراهيم محمد الصباغ إمام وخطيب مسجد الإخلاص

9. الشيخ / محمد أحمد زكي سويلم إمام وخطيب مسجد الوالدين

10. الشيخ / محمد محمود إبراهيم صيام إمام وخطيب مسجد أبو بكر الصديق

رابعًا: مديرية أوقاف مطروح (السلوم)

م الاسم الوظيفة المسجد

1. الشيخ / محمود عمر الفاروق فخر مدير الدعوة مسجد الكبير

2. الشيخ / رضا محمد محمد البرلسي مدير إدارة مسجد رياض الصالحين

3. الشيخ / محمد عبدالعزيز الكمار مفتش أول مسجد المغفرة

4. الشيخ / السعيد محمد محمد الشال إمام وخطيب مسجد التوحيد

5. الشيخ / محمد محمود محمد جمعة إمام وخطيب مسجد الهداية

6. الشيخ / عبدالرحمن على عبدالرحمن زين الدين إمام وخطيب مسجد التوبة

7. الشيخ / عبد الغنى خليل عبد الغنى إمام وخطيب مسجد الجمرك الجديد

8. الشيخ / هاشم إسماعيل عبد الحليم إمام وخطيب مسجد الإيمان

9. الشيخ / أحمد صدوق عبد الغنى سعد إمام وخطيب مسجد الفتح

10. الشيخ / أحمد فؤاد العدل إمام وخطيب مسجد نور الإسلام



خامسًا: مديرية أوقاف المنيا (أبو قرقاص)

م الاسم الوظيفة المسجد

1. الشيخ / حسانين عبد الحكم حسانين وكيل الوزارة مسجد ناصر

2. الدكتور / عمر خليفة محمد جمعة مدير الدعوة مسجد الأوقاف الغربي

3. الشيخ / محمود محمد توفيق مدير المتابعة مسجد متولي عبد المقصود

4. الشيخ / أحمد عزمي عيداروس مدير العلاقات العامة مسجد المركز الطبي

5. الشيخ / محمد محمد يوسف إمام وخطيب مسجد الحق

6. الشيخ / ممدوح رضا محمد إمام وخطيب مسجد البر

7. الشيخ / أحمد صلاح محمد إمام وخطيب مسجد نادي ناصر

8. الشيخ / محمد عبدالله حسين إمام وخطيب مسجد الشهداء

9. الشيخ يسري رمضان محمد إمام وخطيب مسجد السودان

10. الشيخ / بدوى حسن عبدالرحمن إمام وخطيب مسجد النور

سادسًا: مديرية أوقاف الوادي الجديد (الداخلة)

م الاسم الوظيفة المسجد

1. الشيخ/ محمود سعد شاهين مدير المديرية مسجد المجمع الإسلامي

2. الشيخ/ رمضان يوسف صالح مدير الدعوة مسجد النشواني

3. الشيخ/ محمد أحمد محمد حنفي إمام وخطيب مسجد القبلي

4. الشيخ/ أحمد خضر مدني إمام وخطيب مسجد الزراعيين

5. الشيخ/ أحمد حنفي أبو بكر إمام وخطيب مسجد دياب

سابعًا: مديرية أوقاف جنوب سيناء (سانت كاترين)

م الاسم الوظيفة المسجد

1. الشيخ/ إسماعيل محمد السيد الراوي مدير المديرية مسجد الوادي المقدس

2. الشيخ/ السيد يوسف السيد غيط مدير الدعوة مسجد وادي الراحة

3. الشيخ/ أسامة حسن حسن موافي مدير إدارة كاترين مسجد الاسباعية السفلى

4. الشيخ/ محمد عبدالعزيز عفيفي محمد عبدالعزيز مفتش إدارة كاترين مسجد السلام بوادي فيران

5. الشيخ/ عبدالعظيم عبد الحكيم عبدالعظيم إمام وخطيب مسجد الرحمة بوادي فيران

6. الشيخ/ مصطفى عبد المعطي سيد أحمد هاشم إمام وخطيب مسجد اثبيت

7. الشيخ/ فهيم مصطفى فهيم أبو شريف إمام وخطيب مسجد الطرفة القديم

8. الشيخ/ أشرف محمد صبحي محمود شلبي إمام وخطيب مسجد وادي مكتب

9. الشيخ/ أحمد مهدي محمود الأكشة إمام وخطيب مسجد الحسوة

10. الشيخ/ سامي محمد عبدالفتاح غانم إمام وخطيب مسجد الاسباعية العليا

ثامنًا: مديرية أوقاف بني سويف (سمسطا)

م الاسم الوظيفة المسجد

1. د/ عبدالرحمن نصر نصار وكيل الوزارة مسجد عثمان بن عفان

2. الشيخ/ الحسيني عبد السلام مدير الدعوة مسجد هندفا

3. الشيخ/ مصطفى رمضان عبدالعزيز مدير إدارة مسجد الكبير

4. الشيخ/ محمد دياب عبدالوهاب إمام وخطيب مسجد الشرفاء

5. الشيخ/ هاني حمادة عبدالعزيز إمام وخطيب مسجد الخطيب

6. الشيخ/ محمود عقبة طه إمام وخطيب مسجد آل عبدا لمطلب

7. الشيخ/ عمرو محمد إبراهيم إمام وخطيب مسجد الكبير – بدهل

8. الشيخ/ سعودي السيد عبد الوهاب إمام وخطيب مسجد الكبير- منشأة أبو مليح

9. الشيخ/ محمود عبد التواب محمد عويس إمام وخطيب مسجد البحري- دشطوط

10. الشيخ/ رزق رجب عبد الموجود إمام وخطيب مسجد البحري- المحمودية