المبعوث النووى الكورى يجرى محادثات مع نظيره الصينى حول كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، عن أن المبعوث النووي الكوري الجنوبي "نوه كيو-دوك"، أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الصيني "ليو شياو مينغ"، اليوم الجمعة، حيث دعا بكين إلى القيام بـ"دور بناء" لحل القضية النووية لكوريا الشمالية.

وأضافت الوزارة- بحسب وكالة الأنباء الكورية- أن المبعوث النووي نوه كيو-دوك، ونظيره الصيني، تبادلا تقييمهما للوضع المحيط بشبه الجزيرة الكورية، واتفقا على مواصلة التعاون الوثيق لإبقائه تحت السيطرة.

وشددت الوزارة على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية مع تعزيز التواصل مع الدول المعنية لحل المشكلة النووية لكوريا الشمالية، حيث دعت الصين إلى القيام بدور بناء لاستئناف الحوار على الفور مع كوريا الشمالية.

وأضافت الوزارة أن الجانبين اتفقا على إجراء المحادثات وجهًا لوجه في وقت مبكر ومواصلة التعاون.

يذكر أن كوريا الشمالية أجرت سبع تجارب صاروخية في يناير، وألمحت إلى احتمال تراجعها عن الوقف الاختياري الذي استمر لسنوات بشأن تجارب الصواريخ النووية والبعيدة المدى، وسط جمود المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.