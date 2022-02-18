سقوط عنصرين إجراميين للاتجار فى الحشيش و«الشابو» بأسيوط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط 3 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية من أسيوط تخصصوا في الاتجار بالمواد والأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة منفلوط بأسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطني والأمن العام ومشاركة قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن أسيوط، أمكن ضبط اثنين من المتهمين حال تواجدهما بمسكنهما في منفلوط وبحوزتهما 16000 قرص مخدر لعقار "ترامادول" و10 طرب حشيش وزنت 1,150 كيلو جرام وكمية من مخدر "الآيس" الشابو وزنت 1,150 كيلو جرام وعدد من الطلقات النارية ومبلغ مالى و2 هاتف محمول وميزان حساس.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون جنيه.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.