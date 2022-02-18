تعرف على مواعيد صرف معاشات شهر مارس 2022 بالتفصيل

مواعيد صرف معاشات شهر مارس 2022.. بالتزامن مع انتهاء صرف معاشات شهر فبراير 2022 للشريحة الثالثة، يبحث عدد كبير من المواطنين عن التوقيت الرسمي لصرف المعاشات خلال الأيام المقبلة، حيث انتهت الشريحة الثالثة والأخيرة من أصحاب المعاشات يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022 من صرف مستحقاتها المالية لشهر فبراير، وتستعرض الدستور في السطور التالية التفاصيل الكاملة.

مواعيد صرف معاشات شهر مارس 2022





ومن هذا الجانب، يتم صرف معاشات مارس خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث كانت بدأت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، صرف معاشات شهر فبراير 2022، منذ يوم 1 من فبراير الجاري، لحوالي 10 ملايين و694 ألفا و988 مواطن من أصحاب المعاشات بجميع الشرائح المالية المعتمدة لديها، إلى جانب إتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من آثار كورونا ( كوفيد-19 ).

قسمت التأمينات الاجتماعية المعاشات إلى العديد من الشرائح، والتي جاءت كالآتي:

• الشريحة الأولى: هي التي تتقاضى معاشات أقل من 1000 جنيه، و بدأت الصرف يوم 1 مارس 2022.

• الشريحة الثانية: هي التي تتقاضي معاشا من 1000 إلى 2000 جنيه، وبدأت الصرف يوم 2 مارس 2022.

• الشريحة الثالثة: هي التي تتقاضي معاشات أكثر من 2000 جنيه، وبدأت الصرف يوم 3 فبراير 2022.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2022





تحاول الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دمج أصحاب المعاشات في خطة الدولة للشمول المالي، حيث يستطيع كل صاحب معاش من الحصول على كارت ميزة مجاناً ليتمكن من صرف مستحقاته المالية من خلال ماكينات الصرف الآلي.

كارت ميزة

يتيح لصاحب المعاش الاستفادة من كارت ميزة أصحاب المعاشات في الكثير من الخدمات المصرفية، تتمثل فيما يلي:

القيام بعمليات الشراء الإلكتروني وسداد الرسوم الحكومية ودفع فواتير ( المياه والكهرباء والغاز )، و يمكن حصول صاحب المعاش على عائد عن رصيد حسابه، والاقتراض بضمان المعاش.

وأعلنت هيئة التأمين الاجتماعي خطة لتحويل بطاقات صرف المعاش البلاستيكية ( الزرقاء )، إلى كارت ميزة، من ضمن خطط الدولة للتحول الشمولي المالي، وتبدأ في الاستخدام من الشهر الجاري برعاية البنك المصري المركزي، خاصةً مع اقتراب انتهاء صلاحية ما يعرف بالبطاقات الزرقاء المستخدمة حالياً في صرف المعاشات.

كما أعلنت الهيئة عن موعد بداية المرحلة الأولى لاستبدال البطاقات البلاستيكية (الزرقاء)، إلي كارت ميزة، عند الاستخدام تظل مستمرة لمدة ثلاثة أشهر لتنتهي خلال شهر مارس 2022، ويوجد فرصة لمدة خمسة أشهر لتنتهي بنهاية مايو 2022 لقاطني المحافظات لاستبدال بطاقاتهم بكارت ميزة من أقرب مكتب تأمينات.

الجدير بالذكر أنه يتيح لصاحب المعاش استبدال كارت ميزة مجاناً دون رسوم من بنوك مثل (مصر والبنك الأهلي والبنك الزراعي )، ويبلغ صلاحية الكارت 3 سنوات، ويستطيع صاحب المعاش استخدامه في جميع عمليات الشراء الإلكتروني ودفع الفواتير والاقتراض وسداد الرسوم الحكومية.