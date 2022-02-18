أمن الجيزة يبحث عن قاتل «رودينا» طفلة أبو النمرس

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة الطفلة رودينا هاني عقب 5 أيام من اختفائها وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكابه الجريمة بعدما أسفرت المناظرة الأولية لجثة الطفلة عن وجود أثار خنق حول رقبتها.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطاراً من مأمور المركز بتلقيه بلاغ من أسرة الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات بقرية ترسا بتغيبها في ظروف غامضة، دون اتهام أحد بالتسبب في تغيبها.

في وقت لاحق وردت إشارة للرائد عبد الباقي أمين رئيس مباحث مركز أبو النمرس من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة الطفلة بالقرب من قطعة أرض زراعية بنطاق المركز.

وجه اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، ضباط فرقة الجنوب بسرعة الانتقال إلى مكان البلاغ تنسيقاً مع مباحث أبو النمرس، للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيها.

تبين بالفحص والمعاينة تحت إشراف العميد أحمد خلف، أن الجثة للطفلة المتغيبة ترتدي ملابسها، ووجود آثار خنق حول الرقبة.

جرى تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمد مختار مفتش مباحث الجنوب، يعكف عناصره على فحص كاميرات المراقبة بمحيط منزل الطفلة، وتتبع خط سيرها، والكاميرات بمحيط العثور على الجثة، فضلاً عن فحص علاقات والديها ومعرفة وجود أية خلافات مع آخرين تتسبب في إرتكاب الجريمة.

تم إيداع الجثة مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.