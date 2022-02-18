الجمعة 18 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن الجيزة يبحث عن قاتل «رودينا» طفلة أبو النمرس

أمن
أمن

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة الطفلة رودينا هاني عقب 5 أيام من اختفائها وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكابه الجريمة بعدما أسفرت المناظرة الأولية لجثة الطفلة عن وجود أثار خنق حول رقبتها. 

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطاراً من مأمور المركز بتلقيه بلاغ من أسرة الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات بقرية ترسا بتغيبها في ظروف غامضة، دون اتهام أحد بالتسبب في تغيبها.

في وقت لاحق وردت إشارة للرائد عبد الباقي أمين رئيس مباحث مركز أبو النمرس من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة الطفلة بالقرب من قطعة أرض زراعية بنطاق المركز.

وجه اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، ضباط فرقة الجنوب بسرعة الانتقال إلى مكان البلاغ تنسيقاً مع مباحث أبو النمرس، للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيها.

تبين بالفحص والمعاينة تحت إشراف العميد أحمد خلف، أن الجثة للطفلة المتغيبة ترتدي ملابسها، ووجود آثار خنق حول الرقبة.

جرى تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمد مختار مفتش مباحث الجنوب، يعكف عناصره على فحص كاميرات المراقبة بمحيط منزل الطفلة، وتتبع خط سيرها، والكاميرات بمحيط العثور على الجثة، فضلاً عن فحص علاقات والديها ومعرفة وجود أية خلافات مع آخرين تتسبب في إرتكاب الجريمة.

تم إيداع الجثة مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

«برودة وأمطار».. تفاصيل طقس السبت ودرجات الحرارة المتوقعة

«الثروة الكبرى».. صادرات مصر من الغاز الأعلى عالميًا (إنفوجراف)

وفاة الكاتب الصحفى الكبير جلال دويدار

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

استقبال خاص لـ محمد صلاح فى «صاحبة السعادة» (فيديو)

«صحة قنا»: الكشف على 701 مواطن فى قافلة طبية بقفط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

القمنى وأوان الفرز

حسين دعسة

وأنت تحت شبح الحرب.. لا تغني بصوتٍ عال

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

محمد عبدالعزيز

ميار جرادات.. بنت من البنات

حاتم حافظ

«تشريح الرغبة» للمغربية ريم نجمى: مثلث ميلودرامى دون ميلودراما

مؤمن المحمدي

حدوتة مصرية

د. محمد عفيفي

28 فبراير: اليوم المشهود

محمد العسيري

الوسطاء لا يمتنعون

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

كيف فشلت «قبة إسرائيل الحديدية» في اعتراض طائرة لبنانية لمدة 20 دقيقة؟

الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان

فلسطين تندد برفض إسرائيل التعاون مع لجنة تحقيق دولية