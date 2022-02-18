الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق فى شقة سكنية بقنا

حريق شقة
حريق شقة

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق نشب فى شقة سكنية بقرية الخرانقة التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بنشوب حريق فى شقة سكنية بالطابق الأول من علوى على مساحة 75 مترًا، ملك المواطن محمد أبوحندقية محمد، 38 عامًا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا تحت إشراف العميد هانى الأتربي، مدير الحماية المدنية، وبرئاسة النقيب علاء القاضي، وتمت السيطرة على الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ومعرفة سبب الحريق الذى من المرجح أن يكون ماسًا كهربائيًا.

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