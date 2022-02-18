الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

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ريم مصطفى تخوض السباق الرمضانى بـ«ماما عايزة إيه»

ريم مصطفى
ريم مصطفى

تخوض الفنانة ريم مصطفى بطولة مسلسل «ماما عايزة إيه» في سباق رمضان 2022، ويعتبر أولى بطولتها المطلقة في عالم الدراما.

وانتهى المخرج رامي رزق الله من معاينة أماكن تصوير العمل، بعدما عقد جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الماضية مع صناع المسلسل وأبطاله والتعاقد مع الفنانين المرشحين للعمل، وذلك استعدادًا لانطلاق التصوير غدا السبت في أحد الديكورات المخصصة بالعمل بالقاهرة.

وتعاقدت ريم مصطفى مؤخرًا على المشاركة في بطولة فيلم «جروب الماميز» مع غادة عادل وروبي، بيومى فؤاد، محمد سلام، وتأليف إيهاب بليبل وإخراج معتز التوني وإنتاج محمد رشيدى، ومن المقرر بدء تصويره مطلع العام المقبل، ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية، وتدور أحداثه في إطار لايت حول 3 أمهات والمواقف التي تواجههن.

تلف العربي النسائية يشارك في درويش تجربة عمر مرشحين صور ريم مصطفى محمود البزاوي حسن محمد عبد الرحمن محمد شاهين بطولة فيلم رمضان 2022

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