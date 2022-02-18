الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية العراقى يبحث مع نظيره السعودى مستجدات الأوضاع فى المنطقة

فؤاد حسين
فؤاد حسين

بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، مُستجدّات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"- أن "وزير الخارجية فؤاد حسين، التقى، اليوم الجمعة، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الدولي في دورته الـ58 المنعقدة في مدينة ميونخ الألمانية".

وأضاف البيان أن "الجانبين بحثا أُطر العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، كما تم استعراض آخر التطورات في المنطقة، بالإضافة إلى الدعم المتبادل في المنظمات الدولية".

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، أهميّة استقرار العراق ودوره الريادي في المنطقة.

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