مأساة الطفلة «شروق».. تركها والديها تواجه مصيرها في الشارع عقب انفصالهما (فيديو)

عشر سنوات لم تهنأ خلالها شروق بحياة هادئة، ومن ثم قرر أبويها إرسالها إلى مصير غامض، عبر ورقة طلاق أنهت الحياة الأسرية التي كانت تكفل لها حياة آمنة بين جدران تحميها من العيش دون مأوى في شوارع مظلمة.. افترق الزوجان وباتت الفتاة ضحية لوحشيه رجال شاركوها الحياة في منزل الأم التي تعدد زيجاتها الذين يتفننون في تعذيبها، وأب لا يهتم لحال ابنته ويرفض ضمها للعيش في أحضانه ليكون الأمان والحماية لها، لتبدأ الفتاة بالبحث عن الأمان في الشوارع التي افترشتها بعدما تخلى عنها أبويها.

"الدستور" رصدت معاناة الطفلة شروق عبر بث مباشر

شروق: الشارع أحن من أسرتي

تحكي شروق صاحبة الـ16 عاما أن أبويها تخلي عنها وذهب كلاً منهما إلي حياته الخاصة بعد الانفصال، وكانت تعيش مع والدتها التي تزوجت من ثلاثة رجال مختلفين علي مدار عشرة سنوات، وكانوا يعذبونها بطريقة وحشيه لتقرر الذهاب لوالدها الذي رفض فتح باب منزله لها وتعدي عليها بالضرب" الدنيا اتقفلت في وشي وما كنتش عارفة اروح فين" لجأت شروق بعدها إلي افتراش الأرصفة بعدما رفض أبويها احتضانها.

كدمات وحروق في جسد الطفلة

ضرب وإهانة من زوج أمي ليصل الحال الي حرق جسدي بالنيران و تقيدي بالحبال ومنع عني الطعام، بتلك الكلمات أوضحت " شروق" المعاناة التي عاشتها مع زوج أمها قبل افتراشها الأرصفة، لتذهب بعدها لأحد أقسام الشرطة الموجودة بالمنطقة تطلب منهم أن يوفرون مسكناً لها في دار إيواء بعد يومان من افتراش الشارع بدون نوم أو رعاية.

رجال الشرطة تستجيب لطلب "شروق"

استجاب رجال الشرطة لاستغاثة شروق ووجدت منهم ما لم تجده من أسرتها، وتم تسليم الطفلة لأحد المؤسسات الخيرية التي بدلت حياة وأصبحت تنعم بالرعاية والأمان التي كانت تحلم به منذ طفولتها.