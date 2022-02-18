واشنطن: روسيا ستواجه عواقب وخيمة حال استمرار العمل العدوانى

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال ترغب في التوصل إلى قرار دبلوماسي بشأن الاستفزازات الروسية في أوكرانيا، إلا أنها حذرت من أن العمل العدواني من قبل روسيا سيقابل بعواقب وخيمة فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية.

وأضافت هاريس - خلال تصريحات لها في ميونخ نقلتها قناة "سي إن إن" الأمريكية - : "نحن بالطبع منفتحون ونرغب في الدبلوماسية فيما يتعلق بالحوار والمناقشات التي أجريناها مع روسيا.. إلا أننا ملتزمون أيضًا في حال اتخاذ روسيا إجراءات صارمة، بضمان أنه ستكون هناك عواقب وخيمة فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية التي ناقشناها".

وأشادت هاريس، بقوة حلف شمال الأطلسي (ناتو) على وجه التحديد حول هذه القضية، قائلة : "في الوقت الحالي، نحن نتعامل بشكل واضح بشأن ما يحدث في أوكرانيا..وبصفتنا عضوًا في الناتو، فنحن نشعر بقوة كبيرة وسنلتزم دائمًا بمبدأ وحدة وسيادة الأراضي".