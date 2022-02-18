الجمعة 18 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس: زيارة قيس سعيد لبروكسل تؤكد حرصه على تمتين العلاقات مع الاتحاد الأوروبى

قيس سعيد
قيس سعيد

أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد لبروكسل تجسد حرصه على تمتين علاقات الشراكة التاريخية التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي، وضرورة الارتقاء بها إلى مستويات أعلى ومقاربة جديدة تستجيب لتطلعات شعوب وشباب ضفتي البحر الأبيض المتوسّط.
جاء ذلك خلال لقائه مع المفوض الأوروبي للجوار والتوسّع أوليفر فاريلي، بمقرّ المفوضيّة الأوروبية ببروكسل على هامش أعمال القمة الإفريقية الأوروبية السادسة المنعقدة بالعاصمة البلجيكية بروكسل يومي 17 و18 فبراير الحالي.
وقال الجرندي - في بيان للخارجية التونسية اليوم الجمعة - إن خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس التونسي في 13 ديسمبر الماضي وجميع الإجراءات التي تلتها تأتي استجابة لتطلعات الشعب التونسي من أجل إرساء نظام سياسي ديمقراطي يعكس إرادته ويضمن له العيش الكريم صلب مؤسسات عادلة وقوية.
وأضاف أن الدولة التونسية ماضية في طريق الإصلاح في كنف احترام حرية الرأي والتعبير وقيم حقوق الإنسان التي تتقاسمها مع شركائها الأوروبيين.
وفي السياق ذاته، أشاد فاريلي بخصوصية الشراكة التونسية -الأوروبية وحرصه الشخصي على مواصلة دعم المسار الإصلاحي في تونس ومساندة الجهود الوطنية لتحقيق نمو اقتصادي يسمح بتجاوز مخلفات الأزمة الصحية وذلك من خلال التسريع في صرف الموارد المالية المتفق عليها وتمويل مشاريع جديدة عبر الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة.
وعبّر فاريلي عن امتنانه على الدعوة التي وجّهها له لزيارة تونس من 1 إلى 3 مارس المقبل والتي ستشكل فرصة متجدّدة للتأكيد على استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة الوقوف إلى جانب تونس وإيمانه بقدرتها على إنجاح مسارها الإصلاحي وتطلّعه إلى أن يكون هذا المسار دعامة لديمقراطيتها.
وبحث الجانبان عددا من الموضوعات الإقليمية وعلى رأسها تطورات الوضع في ليبيا، مؤكدين  حرصهما على ضرورة إنجاح المسار السياسي الليبي والمحافظة على استقراره بما يضمن أمن دول الجوار والمنطقة ككل من مخاطر الإرهاب والهجرة غير الشرعية على وجه الخصوص.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

وفاة الكاتب الصحفى الكبير جلال دويدار

«برودة وأمطار».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

الرئيس السيسى يلتقى نظيره القبرصى خلال القمة الأوروبية- الإفريقية ببروكسل

استقبال خاص لـ محمد صلاح فى «صاحبة السعادة» (فيديو)

«هوارة».. تفاصيل جديدة حول «الكنز البترولى» المكتشف فى خليج السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

القمنى وأوان الفرز

حسين دعسة

وأنت تحت شبح الحرب.. لا تغني بصوتٍ عال

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

محمد عبدالعزيز

ميار جرادات.. بنت من البنات

حاتم حافظ

«تشريح الرغبة» للمغربية ريم نجمى: مثلث ميلودرامى دون ميلودراما

مؤمن المحمدي

حدوتة مصرية

د. محمد عفيفي

28 فبراير: اليوم المشهود

محمد العسيري

الوسطاء لا يمتنعون

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان

فلسطين تندد برفض إسرائيل التعاون مع لجنة تحقيق دولية

بـ«القبة الحديدية».. إسرائيل تتصدى لطائرة اخترقت مجالها الجوى عبر لبنان