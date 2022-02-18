الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت تعدل اشتراطاتها وتسمح لغير المطعمين بدخول البلاد

الكويت
الكويت

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، اليوم الجمعة، تعميما لشركات الطيران العاملة بمطار الكويت الدولي بتعديل البند الثاني من تعميمها الصادر أمس الخميس بحيث يشمل جميع الركاب القادمين إلى البلاد بناء على تعليمات السلطات الصحية في دولة الكويت.
وقالت الإدارة، في بيان صحفي، إن البند الثاني للتعميم يصبح بعد التعديل أنه: "يجب على جميع الركاب غير المحصنين القادمين إلى البلاد، الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة المعتمدة وكذلك من لم يكمل تلقي الجرعات المطلوبة تقديم شهادة فحص "بي سي آر" سلبية تثبت الخلو من فيروس كورونا تكون صالحة قبل موعد القبول على الرحلة بمدة (72) ساعة".
وأشار "الطيران المدني الكويتي" إلى أنه يستثنى من ذلك الأطفال من هم دون سن السادسة عشرة من العمر.

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