أمطار ورياح محملة بالأتربة تضرب الوادى الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الجمعة، أمطار خفيفة ونشاط رياح محملة بالأتربة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء المحافظة، مع انخفاض مستوى الرؤية على الطرق السريعة بسبب سرعة الرياح.

وعلى الفور أعلنت محافظة الوادي الجديد، رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بكل مراكز المحافظة الخمسة، نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تواجه المحافظة خلال هذه الفترة.

وأكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، في بيان، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، وتكليف غرفة عمليات المحافظة بمتابعة حالة الطقس أولاً بأول لمواجهة موجة الأمطار حال سرعتها والتغيرات المناخية، التي حدثت منذ قليل، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، مشددا على انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وأصدر محافظ الوادي الجديد تعليماته، لرؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد المكثف في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار في حال هطولها، مشددا على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، الري، الميكانيكا، الحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن، التواجد الميداني وسرعة الرد على المواطنين.

وأكد محافظ الوادي الجديد، أنه من الضروري سرعة الانتشار للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور الوادي الجديد، وتنفيذ خطة المحافظة لمواجهة الكوارث والأزمات في حالات أي طوارئ جديدة تضرب المحافظة

وسجلت درجات الحرارة فى الوادى الجديد، اليوم الجمعة، لتكون فى الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 22.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت اليوم عن احتمالية سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على شمال الصعيد.



ويشهد اليوم حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية من مساء الجمعة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا مع انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.