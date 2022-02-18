الجمعة 18 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

6 أفلام في القسم الرسمي خارج المسابقة بمهرجان الأقصر الإفريقي

مهرجان الأقصر الإفريقي
مهرجان الأقصر الإفريقي

اختارت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، 6 أفلام لعرضها ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة في القسم الرسمي خارج المسابقة من عدة دول منها: مصر والسودان وأوغندا وبوركينا فاسو، وتضم قائمة تلك الأفلام كل من: فيلم "Tourouni les teresses" للمخرج Soungalo Nimi من بوركينا فاسو، وفيلم "ابنتي" للمخرج مازن لطفي، من مصر، والفيلم السوداني "طوبي لهن"، وفيلم "Nile Crocodile" للمخرج نبيل الشاذلي من مصر، وفيلم "Stain" من أوغندا، وفيلم "Kony Order from Above" للمخرج T. Steve Ayeny من أوغندا أيضًا.

وأعلن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، تفاصيل دورته الجديدة في مؤتمر صحفي بحضور الفنان محمود حميدة، رئيس شرف المهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان، والنجم حسين فهمي، أحد مكرمي الدورة الـ 11 التي يكرم فيها أيضًا الفنان عمرو سعد، والمخرج التونسي فريد بوغدير، والمخرجة أبولين تراوري والفنانة الجزائرية بيونه. 

والدورة الجديدة مهداة لروح كل من؛ الفنانة هدى سلطان، والفنان محمود مرسي، والمغربي محمد إسماعيل، وتحمل اسم المخرج الراحل جبريل مامبيتي، ويتنافس فيها 45 فيلمًا في أربع مسابقات من 35 دولة وتضم لجان التحكيم صنَّاع السينما من مختلف التخصصات والبلدان ومنهم النجم جيمي جان لوي، والمخرج رشيد مشهراوي، والمنتجة درة بوشوشة، والفنانة غالية بن علي، والمخرج موسى توريه والفنان أحمد مجدي، وآخرين في كل المسابقات.

ويقيم المهرجان برنامجًا خاصًا لتنمية الجمهور المحلي ودعم المواهب بصعيد مصر، حيث يقدم 8 ورش فنية، وهي: "الإخراج السينمائي" يقدمها أحمد رشوان، و"سينما الأطفال" تقديم شويكار خليفة، و"إعداد الممثل" يقدمها الأسعد الجاموسي، و"الأفيش السينمائي قديم في جديد" تقدمها زينب صبحي، و"تصنيع مراكب تراثية" تقديم سعيد الباجوري، و"ورشة حكي مسرحى للسيدات" تقديم إيمان شاهين، و"مسابقة رسم جداريات" تقديم د.أحمد حمدى، وورشة "رسم أطفال" تقديم وائل نور، كما ينظم المهرجان، 3 معارض فنية، هي: معرض فوتوغرافيا (توت عنخ آمون)، ومعرض الفنانين التشكيليين من الجنوب، ومعرض أفيشات المكرمين في المهرجان.

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