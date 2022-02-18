«قنا العام» يجرى 55 قسطرة قلبية منذ مطلع 2022

تمكن مستشفى قنا العام، من إجراء ٥٥ عملية قسطرة قلبية منذ مطلع العام الجاري ٢٠٢٢، من بينهم تركيب دعامات دوائية لشاب كبديل لعملية القلب المفتوح.

قال الدكتور محمد الديب، مدير عام مستشفى قنا العام، إن وحدة القسطرة القلبية منذ بدء العمل فيها لا تتوقف عن إجراء عمليات قسطرة المرضى المترددين على المستشفى، فمنذ بداية ٢٠٢٢، تمكنت الوحدة من إجراء ٥٥ عملية قسطرة قلبية.

وتابع "الديب"، كما حققت الوحدة إنجاز جديد ضمن الإنجازات التي يسطرها مستشفى قنا العام، حيث تم عمل توسيع للشريان التاجي الأيمن لشاب مع تركيب دعامة دوائية، كانت بديل مناسب لجراحة قلب مفتوح لتركيب كبارى ووصلات شريانية، حيث جاء شاب ثلاثينى يعانى من آلام متكررة بالصدر، فتم حجزه بالعناية المركزة للقلب عدة مرات في الشهر الأخير.

واستطرد مدير مستشفى قنا العام، وأوضحت القسطرة التشخيصية وجود ضيق كامل مزمن بالشريان التاجى الأيمن وضيق شديد بالشريان التاجي الأمامي الأيسر النازل، وبعد عدة محاولات مضنية تم إجراء الجراحة وتركيب الدعامة والتوسيع وهو بحالة جيدة حالياً.

وأوضح الديب، أن الوحدة والمستشفى يحظيان بدعم وإشراف الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، وبدعم متواصل من اللواء أشرف الدوادى، محافظ قنا، وهو ما ساهم في تحقيق نتائج جيدة منذ بدء عمل وحدة القسطرة القلبية.

وأشار مدير قنا العام، إلى أن الطاقم الطبى ضم، الأستاذ الدكتور أحمد عبدالجليل، أستاذ القلب بجامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد الباقى، رئيس وحدة القسطرة القلبية، والدكتور أحمد الزقيم، رئيس قسم العناية القلبية، والدكتور مخلص صبحى، والدكتور محمد أنور، والدكتور محمد عبد الماجد، والدكتور وائل رأفت، والدكتور وليد صلاح، والدكتور وائل فوزى، والدكتور محمد ياسين، والدكتور محمد كمال، والدكتور كيرلس جمال، والدكتور لمياء فتحى، ومصطفى الدسوقى، مشرف وحدة القسطر القلبية.

وأضاف الديب، كما شارك فى الجراحة فريق الأشعة "أحمد الحايس، إبراهيم عوض الله"، وفريق تمريض ضم: "شيماء عنتر، نريمان حسانى، سارة حسين، إيمان محمد ومنى سعد".