الجمعة 18 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«قنا العام» يجرى 55 قسطرة قلبية منذ مطلع 2022

عملية
عملية

تمكن مستشفى قنا العام، من إجراء ٥٥ عملية قسطرة قلبية منذ مطلع العام الجاري ٢٠٢٢، من بينهم تركيب دعامات دوائية لشاب كبديل لعملية القلب المفتوح.

قال الدكتور محمد الديب، مدير عام مستشفى قنا العام، إن وحدة القسطرة القلبية منذ بدء العمل فيها لا تتوقف عن إجراء عمليات قسطرة المرضى المترددين على المستشفى، فمنذ بداية ٢٠٢٢، تمكنت الوحدة من إجراء ٥٥ عملية قسطرة قلبية.

وتابع "الديب"، كما حققت الوحدة إنجاز جديد ضمن الإنجازات التي يسطرها مستشفى قنا العام، حيث تم عمل توسيع للشريان التاجي الأيمن لشاب مع تركيب دعامة دوائية، كانت بديل مناسب لجراحة قلب مفتوح لتركيب كبارى ووصلات شريانية، حيث جاء شاب ثلاثينى يعانى من آلام متكررة بالصدر، فتم حجزه بالعناية المركزة للقلب عدة مرات في الشهر الأخير.

واستطرد مدير مستشفى قنا العام، وأوضحت القسطرة التشخيصية وجود ضيق كامل مزمن بالشريان التاجى الأيمن وضيق شديد بالشريان التاجي الأمامي الأيسر النازل، وبعد عدة محاولات مضنية تم إجراء الجراحة وتركيب الدعامة والتوسيع وهو بحالة جيدة حالياً.

وأوضح الديب، أن الوحدة والمستشفى يحظيان بدعم وإشراف الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، وبدعم متواصل من اللواء أشرف الدوادى، محافظ قنا، وهو ما ساهم في تحقيق نتائج جيدة منذ بدء عمل وحدة القسطرة القلبية.

وأشار مدير قنا العام، إلى أن الطاقم الطبى ضم، الأستاذ الدكتور أحمد عبدالجليل، أستاذ القلب بجامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد الباقى، رئيس وحدة القسطرة القلبية، والدكتور أحمد الزقيم، رئيس قسم العناية القلبية، والدكتور مخلص صبحى، والدكتور محمد أنور، والدكتور محمد عبد الماجد، والدكتور وائل رأفت، والدكتور وليد صلاح، والدكتور وائل فوزى، والدكتور محمد ياسين، والدكتور محمد كمال، والدكتور كيرلس جمال، والدكتور لمياء فتحى، ومصطفى الدسوقى، مشرف وحدة القسطر القلبية.

وأضاف الديب، كما شارك فى الجراحة فريق الأشعة "أحمد الحايس، إبراهيم عوض الله"، وفريق تمريض ضم: "شيماء عنتر، نريمان حسانى، سارة حسين، إيمان محمد ومنى سعد".

محمد فتوح بعد بدء مدير مستشفى المرض اخير عملية دعم

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

وفاة الكاتب الصحفى الكبير جلال دويدار

«برودة وأمطار».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

استقبال خاص لـ محمد صلاح فى «صاحبة السعادة» (فيديو)

الرئيس السيسى يلتقى نظيره القبرصى خلال القمة الأوروبية- الإفريقية ببروكسل

«هوارة».. تفاصيل جديدة حول «الكنز البترولى» المكتشف فى خليج السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

القمني وأوان الفرز

حسين دعسة

وأنت تحت شبح الحرب.. لا تغني بصوتٍ عال

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

محمد عبدالعزيز

ميار جرادات.. بنت من البنات

حاتم حافظ

«تشريح الرغبة» للمغربية ريم نجمى: مثلث ميلودرامى دون ميلودراما

مؤمن المحمدي

حدوتة مصرية

د. محمد عفيفي

28 فبراير: اليوم المشهود

محمد العسيري

الوسطاء لا يمتنعون

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان

فلسطين تندد برفض إسرائيل التعاون مع لجنة تحقيق دولية

بـ«القبة الحديدية».. إسرائيل تتصدى لطائرة اخترقت مجالها الجوى عبر لبنان