الجمعة 18 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق فى شقة سكنية بالإسماعيلية

حريق شقة
حريق شقة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، من السيطرة على حريق نشب في إحدى الشقق السكنية بالطابق الثالث بتقاطع شارعي الثلاثيني مع البحري في حي ثان بالإسماعيلية، وأسفر الحريق عن إصابة مواطن باختناق.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، بتلقيه بلاغًا يفيد باندلاع حريق في شقة سكنية في الطابق الثالث في منزل مكون من 5 أدوار في تقاطع شارعي الثلاثيني مع البحري، مما أسفر عن إصابة أحمد محمد محمد، 29 عامًا، ومقيم في حي السلام، باختناق.

على الفور، دفعت الحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه قبل امتداده لباقي الشقق السكنية المجاورة، ودفع الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، بسيارتي إسعاف لمكان الحادث، ورفض المصاب الانتقال للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

الحماية المدنية محافظة الإسماعيلية حريق نشب في إحدى الشقق حي ثان بالإسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

وفاة الكاتب الصحفى الكبير جلال دويدار

«برودة وأمطار».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

الرئيس السيسى يلتقى نظيره القبرصى خلال القمة الأوروبية- الإفريقية ببروكسل

استقبال خاص لـ محمد صلاح فى «صاحبة السعادة» (فيديو)

«هوارة».. تفاصيل جديدة حول «الكنز البترولى» المكتشف فى خليج السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

القمنى وأوان الفرز

حسين دعسة

وأنت تحت شبح الحرب.. لا تغني بصوتٍ عال

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

محمد عبدالعزيز

ميار جرادات.. بنت من البنات

حاتم حافظ

«تشريح الرغبة» للمغربية ريم نجمى: مثلث ميلودرامى دون ميلودراما

مؤمن المحمدي

حدوتة مصرية

د. محمد عفيفي

28 فبراير: اليوم المشهود

محمد العسيري

الوسطاء لا يمتنعون

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان

فلسطين تندد برفض إسرائيل التعاون مع لجنة تحقيق دولية

بـ«القبة الحديدية».. إسرائيل تتصدى لطائرة اخترقت مجالها الجوى عبر لبنان