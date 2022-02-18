السيطرة على حريق فى شقة سكنية بالإسماعيلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، من السيطرة على حريق نشب في إحدى الشقق السكنية بالطابق الثالث بتقاطع شارعي الثلاثيني مع البحري في حي ثان بالإسماعيلية، وأسفر الحريق عن إصابة مواطن باختناق.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، بتلقيه بلاغًا يفيد باندلاع حريق في شقة سكنية في الطابق الثالث في منزل مكون من 5 أدوار في تقاطع شارعي الثلاثيني مع البحري، مما أسفر عن إصابة أحمد محمد محمد، 29 عامًا، ومقيم في حي السلام، باختناق.

على الفور، دفعت الحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه قبل امتداده لباقي الشقق السكنية المجاورة، ودفع الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، بسيارتي إسعاف لمكان الحادث، ورفض المصاب الانتقال للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.