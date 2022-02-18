لخلافات أسرية.. ضبط زوج تسبب فى وفاة زوجته بالشرقية

لفظت ربة منزل بالشرقية أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها إثر تناولها عقاقير لمعالجة الاكتئاب، وتم إخطار نيابة الحسينية للتحقيق في الواقعة بمعرفة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطاالله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقى إشارة من مستشفى الحسينية المركزى بوصول ربة منزل 34 عامًا جثة هامدة، وتم تحرير محضر 1073 الحسينية لـ 2022 إداري.

وبالفحص تبين حدوث وفاتها نتيجة تناولها عقاقير لمعالجة الاكتئاب، وبسؤال أسرتها اتهمت زوجها 37 عامًا صاحب كافتيريا بالتسبب في حدوث وفاتها وتعديه عليها بالضرب قبل الوفاة بـ3 أيام.

وألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الحسينية، القبض على الزوج بناء على اتهام أسرة الزوجة له، وبسؤاله أفاد بتناول زوجته عقاقير لمعالجة الاكتئاب دون مشاهدته لها، ولم ينكر قيامه بالتعدى عليها بالضرب قبل الوفاة بـ٣ أيام مبررًا ذلك لرغبتها في الخروج من المنزل لزيارة أسرتها في ساعة متأخرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الزوج، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه، وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.