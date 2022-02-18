اليونان تبحث الأمن الأوروبي وسبل زيادة تطوير العلاقات الثنائية مع روسيا

صرح وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة، بأن اليونان تتوقع أن تناقش بالتفصيل سبل زيادة تطوير العلاقات الثنائية مع موسكو وبحث قضايا الأمن الأوروبي.

وأشار كبير الدبلوماسيين اليونانيين إلى أن هذا هو الاجتماع الخامس مع نظيره الروسي خلال العامين ونصف العام الماضيين، لكن المفاوضات الحالية لها "أهمية خاصة".

وأعرب ديندياس عن شكره لإتاحة الفرصة لمناقشة القضايا الأمنية في أوروبا بالتفصيل في اجتماع اليوم. وأكد أن اليونان تؤيد الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار فضلاً عن الحوار البناء على أساس مبادئ الامتثال للقواعد الدولية والقانون وقانون البحار والمبادئ الأساسية لميثاق الامم المتحدة.



ويتوقع دندياس إطلاع نظيره الروسي على "تطورات الوضع في منطقة بحر إيجة وشرق المتوسط ​​بشأن القضية القبرصية" وتبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا وليبيا والاستماع إلى موقف موسكو من ذلك.



وشدد على أنه يتطلع إلى مناقشة تفصيلية حول سبل تطوير علاقاتنا الثنائية بشكل أكبر خاصة بعد الاجتماع الذي عقد بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ديسمبر الماضي".

وكانت أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، أن وزير الخارجية نيكوس ديندياس سيزور موسكو في 18 فبراير الجاري، لعقد محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية، ألكسندروس بابايوانو، في بيان اليوم وفقًا لصحيفة "كاثميريني" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية، إن العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والثقافة سيكون ضمن أجندة المحادثات، إلى جانب استعراض التطورات الراهنة في مناطق شرق البحر المتوسط وقبرص وأوروبا الشرقية، مشيرًا إلى أن زيارة "دندياس" تأتي تلبية لدعوة من نظيره الروسي.

من جانبها، طلبت أوكرانيا عقد اجتماع طارئ داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بعد أن تجاهلت روسيا طلب أوكرانيا بموجب وثيقة فيينا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛ لتوضيح النشاط العسكري الروسي على طول حدودها مع أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم، وفق لوكالة أنباء أوكرانيا "يوكرين إنفورم".