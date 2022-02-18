اتيكيت التعامل مع شريك حياتك حال إصابته بمرض مزمن

في كثير من الأحيان تتعرض الزوجات للعنف أو التنكيل بها، والرفض لوجودها لمجرد إصابتها بمرض مزمن، أو غير مزمن، يقرر الزوج أنه لن يتحمل هذا العبء من وجهة نظره ويتخلى عنها إما بتجاهلها أو تطليقها، وعلى صعيد آخر هناك عدد من الأزواج الذين يتقبلون زوجاتهم، ويرغبون في محاولة التخفيف عنهم بأي صورة من الصور.

في السطور التالية نقدم عدد من النصائح فيما يخص التعامل مع الزوجات أثناء فترة إصابتهم بمرض معين، وهذا بحسب ما ورد في موقع «joincake».

تعرف على مواعيد علاجها:

تعرف على المواعيد الخاصة بالأدوية وأمنحها لها في المواعيد المحددة ولا تسمح لها بالتهاون في تناول الدواء في أي وقت، من أجل الحفاظ على صحتها ولكي تسير بعافية إذا ما كانت حالتها المرضية مزمنة.

لا تخبرها بشيء يضر نفسيتها:

في كثير من الأحيان تضم الأمراض معلومات يمكن أن تؤذي نفسية المريض ولا تساهم في علاجه، حينها يجب أن تخفي عنها كل ما يمكن أن يصيبها بالاكتئاب، وتحدث إلى الطبيب المعالج حول إمكانية إخفاء هذه المعلومات، من أجل الحفاظ على حياتها.

اخبرها أنك تحبها دائمًا:

الإنسان بشكل عام يشعر بأنه يمثل عبء على الأخرين في الأوقات التي يصاب فيها بمرض، لذلك لا تجعلها تشعر بهذا الشعور أبدًا، أخبرها طوال الوقت أنك تحبها، وستبقى تحبها رغم كل شيء يحدث.

اخبرها أن كل شيء على ما يرام:

إذا كان لديكم أطفال فبالطبع هي مشغولة بهم، كيف يعيشون وهي غير قادره على خدمتهم، أخبرها أن كل شيء يسير على ما يرام، وأنك تعمل ما في وسعك كي تسير الأمور بالشكل الذي تريده هي وأفضل، من أجل أن يبقى أطفالكم بصحة جيدة، ويسير المنزل بالشكل الذي خططت له دائمًا.