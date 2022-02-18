إصابة فتاة وربة منزل فى انقلاب سيارة ملاكى بمصرف بقليوب

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق دائرة مركز شرطة قليوب، إصابة ربة منزل وفتاة، إثر سقوط سيارة ملاكي بمصرف بمنطقة قلما دائرة المركز بعد احتكاكها بسيارة ملاكي أخرى على الطريق ، وجرى نقلهما لمستشفى قليوب التخصصى، واستخراج السيارة من المصرف، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط سيارة ملاكي بمصرف قلما دائرة المركز، وإصابة ربة منزل وفتاة.

جرى إخطار اللواء محمد عنانى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين، سقوط سيارة ملاكي بمصرف قلما دائرة المركز، وإصابة "شروق ع"، 25 سنة، و"إسراء ع"، 37 سنة، مقيمتان منطقة الفلل دائرة قسم ثان بنها، وجرى نقلهما لمستشفى قليوب التخصصى، وجرى انتشال السيارة من المصرف، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.