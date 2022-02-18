إصابة شخصين فى انقلاب سيارة على طريق بورسعيد - الإسماعيلية

تعرض شخصان لإصابات مختلفة بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب سيارة على طريق بورسعيد بمنطقة الرياح أمام بنزينة توتال في نطاق مركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية.

وكان اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطرق يفيد بانقلاب سيارة رقم 9367 "ط. ه. ج" على طريق بورسعيد بمنطقة الرياح أمام بنزينة توتال في نطاق مركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية.

على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الحادث ودفع الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف لنقل المصابين.

وتبين إصابة كل من خالد محمود طه 18 سنة يقيم في القنطرة غرب أصيب بكسر في الذراع اليسرى ويوسف السيد محمد 20 سنة يقيم بالقنطرة غرب، وأصيب بكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوخليفة للطوارئ، وتحرر المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.