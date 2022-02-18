الجمعة 18 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بينهم خالد الطوخى.. وزير التعليم العالى يعلن التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وخالد الطوخي

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 691 لسنة 2022، بشأن تشكيل مجلس الجامعات الخاصة.

ويتشكل مجلس الجامعات الخاصة لمدة عام، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية كل من، خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أحمد زكى بدر رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر.

ويضم التشكيل أيضاً أمين مجلس  الجامعات الخاصة، ورؤساء الجامعات الخاصة، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومُستشاري الوزير في الجامعات الخاصة، ورئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، ومحمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ومحمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، ويوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ومحمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، ومنصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ومحمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وجمال سوسة رئيس جامعة بنها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

«برودة وأمطار».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

«هوارة».. تفاصيل جديدة حول «الكنز البترولى» المكتشف فى خليج السويس

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

استقبال خاص لـ محمد صلاح فى «صاحبة السعادة» (فيديو)

«عريس الإسماعيلية» يكشف لـ«الدستور» تفاصيل واقعة هزّت مصر: «رايحين شرم الشيخ»

رئيس «القومى للمرأة» تُعلق على واقعة «عروس الإسماعيلية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وأنت تحت شبح الحرب.. لا تغني بصوتٍ عال

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

محمد عبدالعزيز

ميار جرادات.. بنت من البنات

حاتم حافظ

«تشريح الرغبة» للمغربية ريم نجمى: مثلث ميلودرامى دون ميلودراما

مؤمن المحمدي

حدوتة مصرية

د. محمد عفيفي

28 فبراير: اليوم المشهود

محمد العسيري

الوسطاء لا يمتنعون

د. بهي الدين مرسي

إلغاء خانة العقل من البطاقة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تندد برفض إسرائيل التعاون مع لجنة تحقيق دولية

بـ«القبة الحديدية».. إسرائيل تتصدى لطائرة اخترقت مجالها الجوى عبر لبنان

زيارة رئاسية مرتقبة.. ماذا يفعل وفد تركيا فى إسرائيل؟