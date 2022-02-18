بينهم خالد الطوخى.. وزير التعليم العالى يعلن التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 691 لسنة 2022، بشأن تشكيل مجلس الجامعات الخاصة.

ويتشكل مجلس الجامعات الخاصة لمدة عام، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية كل من، خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أحمد زكى بدر رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر.

ويضم التشكيل أيضاً أمين مجلس الجامعات الخاصة، ورؤساء الجامعات الخاصة، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومُستشاري الوزير في الجامعات الخاصة، ورئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، ومحمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ومحمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، ويوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ومحمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، ومنصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ومحمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وجمال سوسة رئيس جامعة بنها.